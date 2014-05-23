Избиратели смогут сообщать о нарушениях на участках и отправлять видео из смартфонов на сайт Opir.org

Киев. 23 мая. УНИАН. В рамках пилотного проекта “Глаза Украины”, который стартует в день выборов 25 мая, владельцы смартфонов с операционной системой «Андроид» смогут фиксировать нарушения, а также отправлять стрим-видео на сайт Opir.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель общественной организации OPIR.Org Владислав Грезев.

По его словам, проект появился 20 февраля во время Майдана и выполнял функцию координации людей, а также освещал события.

“Сегодня мы рады анонсировать проект “Глаза Украины”, который, по сути, представляет собой платформу, где каждый гражданин и наблюдатель на выборах, который имеет технические возможности, а именно смартфон, может загружать любые материалы и освещать нарушения на выборах”, - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя общественной организации OPIR.ORG Иван Пасичник сообщил, что сервис будет запущен для того, чтобы люди могли оперативно передавать информацию с избирательных участков, загрузив себе соответствующее дополнение на смартфоны из ОП «Андроид» с версией 3.3. Также, по его словам, можно будет звонить по телефону на «горячую линию», номер которой указан на сайте.

“Будет карта Украины на смартфоне, где будут указаны все участки, и если будете добавлять видео из мобильного приложения, то он смотрит, из какого геоположения вы это прилагаете, смотрит ближайший участок и предлагает вам варианты. Затем видео переносится на сайт”, - сказал Пасичник.

По словам Грезева, можно будет прилагать и стрим-видео. “Все, кто будет иметь возможность доступа к стриму, сможет загружать этот стрим через сервис и совершать прямое включение с места событий”, - сказал он.

Как заметил Грезев, вся информация, которая будет поступать на сайт, буде сохраняться на отдельном сервере. “Вся информация будет сохраняться на сервере, и к нам потом может обратиться любое физическое или юридическое лицо для того, чтобы получить эти материалы и использовать их позже, скажем, в судах. Цель нашей инициативы – провести честные выборы и проконтролировать этот процесс”, - добавил он.

Заместитель председателя правления, руководитель программ ВОО “Комитет избирателей Украины” Наталия Линник поблагодарила инициаторов проекта за приглашение присоединиться к нему. “Наши наблюдатели будут активно участвовать в стриминге с помощью этого нового сервиса, который предоставляет новая инициатива”, - сказала она.

Организаторы проекта также сообщили, что во время всех следующих выборов в Украине будут использовать этот проект.