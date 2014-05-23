Кандидат в мэры столицы Мочанов не сомневается, что его политическая сила пройдет в Киевсовет

Киев. 23 мая. УНИАН. Кандидат на должность Киевского городского головы от ВО «Демократы (Демократическая партия)» Алексей Мочанов не имеет сомнений, что его политическая сила пройдет в Киевсовет.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Партия «Демократы» - это единственная партия в Киевсовет, которая показала всех своих претендентов на место в Киевсовете», - сказал он и добавил, что представители партии никогда еще не были в политике.

Мочанов отметил, что не имеет сомнений, что его политическая сила пройдет в Киевсовет. «Вопрос - в каком количестве. Я бы надеялся, чтобы туда попали все», - сказал он и добавил, что надеется увидеть в Киевсовете хотя бы первые 15 человек из списка, который содержит 38 кандидатов в депутаты.

В свою очередь кандидат в депутаты Киевсовета от ВО «Демократы (Демократическая партия)» Виктория Подгорная представила их проект «Умный город», направленный на развитие современных технологий. Так, этот проект предусматривает электронную систему управления городом. «Умный город» - это также высокие стандарты экологии и качества строительства», - сказала она.

Другой кандидат в депутаты Дмитрий Васильев, представляя программу «Чистая вода», заметил, что, в частности, на «Киевводоканале» необходимо изменить технологию производства чистой питьевой воды, чтобы киевляне получали качественную воду.

«Мы знаем, что у нас будут повышаться тарифы, и мы настаиваем, что повышение тарифов должно отвечать тому качеству, которое в результате киевляне получат в качественной питьевой воде», - сказал он и отметил, что необходимо уходить от технологии очистки воды хлором.

Кроме того, другой кандидат в Киевсовет от ВО «Демократы» Валентин Латипов представил программу партии в сфере безопасности и охраны правопорядка. Так, они предлагают создать в Киеве муниципальную милицию, попасть в которую можно будет, в частности, написав диктант по украинскому, российскому и английскому языкам, а также продемонстрировав хотя бы минимальный разговорный английский.

Латипов подчеркнул необходимость проведения реформы правоохранительных органов и выведения из подчинения МВД тех подразделений, которые занимаются охраной правопорядка на улицах, что и будет касаться создания муниципальной милиции.

Планируется, что муниципальная милиция, в частности, будет патрулировать места массового скопления людей, проводить профилактику административных нарушений.

Кроме того, Латипов считает необходимым возродить систему гражданской обороны.

Также кандидат в депутаты Оксана Макаренко, которая является председателем общественной организации «Родительский контроль», говоря о проблемах образования, подчеркнула необходимость системных изменений в нем. В частности, она подчеркнула необходимость обеспечения детей необходимым количеством мест в детских садиках и школах.

Макаренко подчеркнула необходимость совершенствования школьных учебников и повышения уровня прозрачности финансирования образования.

Фото-новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/48480