Причинами очередей на избирательных участках были высокая явка и нехватка людей в комиссиях - КИУ

Киев. 26 мая. УНИАН. Причинами больших очередей на избирательных участках были высокая явка, нехватка и низкий уровень подготовки людей в избирательных комиссий, а также одновременное проведение во многих городах президентских и местных выборов.

Об этом председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины» Александр Черненко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Небольшое количество и низкий уровень подготовки членов комиссий, с одной стороны, и высокая явка избирателей, с другой, а в Киеве плюс 4 бюллетеня на местных выборах, – это все привело к тому, что были очереди», - сказал Черненко.

По его словам, именно в Киеве возникали наибольшие проблемы на избирательных участках.

«В Киеве очереди были наибольшие. После закрытия участков на некоторых из них еще 2, а то и 3 часа продолжалось голосование тех избирателей, которые не успели сделать это вовремя», - отметил Черненко.

Глава КИУ добавил, что проблемы на участках были связаны не только с высокой явкой – в отдельных случаях члены избиркомов саботировали работу.

«Комиссии работали по-разному. Наибольшая проблема работы комиссий также была в Киеве: где-то из-за нагрузки, а где-то мы видели, как комиссии или, во всяком случае, руководство комиссий, откровенно саботировало работу», - заявил Черненко. По его мнению, такой саботаж был следствием того, что многим членам избиркомов были не интересны выборы в Киеве».

«У них, очевидно, были какие-то планы на местные выборы и, соответственно, выборы президента стали жертвой этого саботажа», - уточнил эксперт.

Черненко призвал сделать выводы из ситуации и предусмотреть на законодательном уровне невозможность проведения в дальнейшем местных и общегосударственных выборов одновременно.

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей на внеочередных выборах президента Украины по состоянию на 20.00 25 мая составила 60,29%.

По состоянию на 11.00 26 мая ЦИК обработала 60,51% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Предварительные данные таковы: за Петра Порошенко проголосовали 53,71% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,47%, за Анатолия Гриценко - 5,47%, за Сергея Тигипко - 5,25%, за Михаила Добкина - 3,43%, за Вадима Рабиновича - 2,31%. Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.