ПАЧЭС не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах в Украине

Киев. 25 мая. УНИАН. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель главы ПАЧЭС, руководитель делегации Грузии в ПАЧЭС Давид Саганелидзе.

«Есть незначительные замечания, но в общем выборы состоялись без каких-то серьезных нарушений», - отметил он.

«Хочу поздравить украинский народ с тем, что этот день состоялся, несмотря на то, что большие трудности и проблемы в Украине, то что в течение целого дня и не только сегодня творится в восточной и южной Украине – это трагедия не только украинского народа, но и для нас естественно, я как представитель грузинского народа присоединяюсь к той скорби, которую наш народ всегда высказывает за погибших их семьям», - заявил заместитель главы ПАЧЭС.

Саганелидзе отметил, что «во время голосования были некоторые технические проблемы: были участки, где было около трех тысяч избирателей, первый вопрос – какая пропускаемость будет на участках, максимум должно быть тысяча пятьсот избирателей на участке».

Заместитель главы ПАЧЭС, руководитель делегации Болгарии в ПАЧЭС Петар Кинев также поздравил украинский народ и будущего президента, «и как-то жаль, что нет второго тура». Хочу поздравить, что в такой тяжелый момент в политическом плане украинский народ принял свое решение и выбрал своего президента».

Руководитель делегации Турции в ПАЧЭС Ихсан Шенер сообщил: «Я видел, что даже в позднее время было много людей, были очереди – это означает, что граждане хотели сделать все, чтоб Украина стала лучше. Вчера мы ездили в Чернигов, мы там проверяли, как происходила подготовка выборов. Все там было нормально. Мы желаем, что с новым президентом Украина создаст сильное государство и продолжит свою дорогу».