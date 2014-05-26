Выборы президента Украины соответствовали международным стандартам – Всемирный конгресс украинцев

Киев. 26 мая. УНИАН. Внеочередные выборы президента Украины прошли без серьезных нарушений и соответствовали международным стандартам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава наблюдательной миссии Всемирного конгресса украинцев Богдан Футей.

“По результатам наблюдения миссии Всемирного конгресса украинцев, внеочередные выборы президента Украины 2014 года соответствуют международным стандартам проведения демократических выборов”, - сказал Футей.

По его словам, зафиксированные в ходе голосования нарушения носили несистемный характер и в целом не повлияли на результаты волеизъявления.

Присутствующий на конференции главный наблюдатель миссии ВКУ Петр Штык сообщил, что были зафиксированы технические нарушения, среди которых - открытие избирательных участков с задержкой, отсутствие граждан в списках избирателей и агитация в день выборов.

Миссия ВКУ наблюдала за выборами на более чем 1 тыс. 700 участках в 39 городах. В миссии были задействованы 236 наблюдателей из 22 стран.

Как сообщал УНИАН, согласно данным ЦИК, по результатам обработки 50,26% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей за Петра Порошенко проголосовали 53,86% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,1%, за Олега Ляшко - 8,48%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,18%, за Михаила Добкина - 3,4%, за Вадима Рабиновича - 2,26%. Все остальные кандидаты набрали меньше 2% голосов избирателей.