Выборы в Украине состоялись в соответствии с законодательством и международным демократическим стандартам - ОПОРА

Киев. 26 мая. УНИАН. Досрочные выборы президента Украины 25 мая состоялись в соответствии с действующим законодательством и международным демократическим стандартам.

Об этом координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Выборы в Украине прошли в соответствии с законодательством и международными демократическими стандартами. Все нарушения, которые мы зафиксировали, не повлияли на результаты подсчета», - сообщила она.

По словам Айвазовской, главными нарушениями, которые были обнаружены наблюдателями во время выборов, было несоблюдение правил предвыборной агитации и препятствование избирательному процессу.

По данным организации, в день голосования было зафиксировано 168 процедурных нарушений, 36 случаев препятствование избирательному процессу, 32 случая незаконного голосования, 20 случаев нарушения правил агитации и 19 случаев нарушения тайны голосования.

Вместе с тем 20% избирательных комиссий заблаговременно начали подготовительные заседания, тем самым ограничив возможность официальных наблюдателей контролировать ход утренних заседаний. При этом почти 7% участковых избирательных комиссий не вели протоколы подготовительных заседаний, а на 5% участках не было печатей.

«Кандидаты не смогли обеспечить качественный состав членов избирательных комиссий, не были заинтересованы и мотивированы в том, чтобы комиссии работали на высоком качественном уровне, чтобы все члены, которые заполняли квоты от этих кандидатов, имели возможность выполнять свои служебные полномочия в полном объеме», - сказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12.45 уже обработала 70,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных президентских выборах. По данным ЦИК, за Петра Порошенко проголосовали 53,75% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшко — 8,48%, за Анатолия Гриценко — 5,42%, за Сергея Тигипко — 5,29%, за Михаила Добкина — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%.

Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.

Справка УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА – это неправительственная, беспартийная и финансово независимая всеукраинская сеть общественных активистов. Организация занимается обеспечением комплексного долгосрочного мониторинга и анализа избирательного процесса и программной деятельности политических партий в Украине, наблюдением во время выборов.

Гражданская сеть ОПОРА образовалась 14 декабря 2005 года и имеет свои самоуправляющиеся отделения в 12 регионах Украины.