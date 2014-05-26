Международные наблюдатели призвали власти исправить недостатки избирательной кампании и не допустить их в будущем

Киев. 26 мая. УНИАН. Кампания по выборам президента Украины, завершившаяся 25 мая, прошла в беспрецедентно короткие сроки, в тяжелых политических и экономических условиях и с определенными нарушениями, которые стоит учесть и исправить при подготовке будущих избирательных кампаний.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители мониторинговой миссии международного фонда «Открытый диалог».

«У входа в комиссии были зафиксированы многочасовые очереди. Члены избирательных комиссий не справлялись с обязанностью выдавать сразу несколько бюллетеней. Наблюдались технические сложности во время подсчета голосов», - сказала президент фонда «Открытый диалог» Людмила Козловская.

По ее словам, наблюдатели от фонда «Открытый диалог» зафиксировали также случаи отсутствия фамилий людей в избирательных списках, на некоторых участках отсутствовала информация о кандидатах в местные органы власти. Кроме того, нередкими были случаи постоянной ротации членов избирательных комиссий.

Козловская отметила, что эти недостатки необходимо устранить.

«Нельзя закрывать глаза (на такие недостатки - УНИАН) – они могут отразиться на выборах в местные органы самоуправления и местные органы власти», - отметила Козловкая.

В то же время она согласилась, что очень высокая явка избирателей во многом снивелировала технические недочеты в проведении выборов.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12.45 уже обработала 70,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования на досрочных президентских выборах. По данным ЦИК, за Петра Порошенко проголосовали 53,75% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,11%, за Олега Ляшко — 8,48%, за Анатолия Гриценко — 5,42%, за Сергея Тигипко — 5,29%, за Михаила Добкина — 3,36%, за Вадима Рабиновича — 2,32%. Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов.