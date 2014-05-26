Голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным – европейские наблюдатели

Киев. 26 мая. УНИАН. Голосование на выборах президента Украины было прозрачным и эффективным без значительных нарушений.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Питер Новотны.

“По нашим предварительным оценкам, голосование 25 мая было проведено прозрачно и эффективно”, - сказал Новотны.

По его словам, зафиксированы незначительные нарушения, которые существенно не повлияли на ход голосования и его результаты.

Новотны отметил значительные улучшения в процессе организации хода голосования по сравнению с парламентскими выборами 2012 года.

В то же время, наблюдатели ENEMO зафиксировали нарушения на Закарпатье, где члены одной из избирательных комиссий делали пометки на обратной стороне бюллетеней. Цель таких действий сейчас изучается, подчеркнул Новотны.

Также глава миссии наблюдателей сообщил об угрозах и запугивании избирателей и членов комиссии со стороны вооруженных террористов в Донецкой области, где присутствовали наблюдатели ENEMO.

Всего в ходе президентских выборов в Украине 300 наблюдателей ENEMO посетили 152 избирательных участка, а также изучали все этапы избирательного процесса, включая работу в окружных и Центральной избирательных комиссиях. Окончательный отчет наблюдателей будет опубликован после завершения избирательного процесса через 1-2 месяца, сообщил Новотны.

Справка УНИАН. Миссия ENEMO финансируется Национальным демократическим институтом международных отношений, Агентством США по международному развитию, а также Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, Посольством ФРГ в Украине и Европейским фондом развития.