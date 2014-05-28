ВК “Наступ” заявляет о подкупе избирателей в двух округах на выборах в Киевсовет представителями мажоритарщиков из команды Черновецкого

Киев. 28 мая. УНИАН. Во Всеукраинском комитете “Наступ” заявляют о фальсификациях и подкупе избирателей на местных выборах 25 мая в 8-ом и 9-ом округах Дарницкого района Киева представителями кандидатов-мажоритарщиков из команды экс-мэра города Леонида Черновецкого.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили кандидат в депутаты Киевсовета по 9-му округу, председатель ВК "Наступ" Руслан Секела и руководитель юридического отдела кандидата в депутаты Богдана Белько по 8-му округу (от “УДАРа”) Виталий Воронцов.

“Против нас (Секелы и Белько) фактически шла старая команда Черновецкого — это Александр Супруненко, Виктор Павлик. Это так называемая технологически-демократическая партия... И можно сказать, что это больше не партия, а преступная группировка, которая рвется в Киевсовет по старым схемам Черновецкого, используя старые “сети”, подкуп для того, чтобы не дать то имущество, которое они украли у киевлян, забрать, и чтобы дальше его легитимизовать”, - заявил Секела.

Он рассказал, что подсчет голосов в участковых комиссиях в округе показал значительную разницу в количестве голосов у его конкурента Павлика.

“Конкретно на пяти комиссиях “свечи”. Тогда как в остальных 7-8 комиссиях значительно ниже результаты. Но люди голосуют более-менее одинаково в одном районе, и может быть разница в 50-100 голосов. Но когда у него на одном участке 120 голосов, а на другом 750, то мы понимаем, что откуда-то эти голоса взялись”, - отметил Секела.

По его словам, по 8-у округу аналогичная ситуация, где баллотировался зять Черновецкого, — Супруненко, а также по 10-му — баллотировался представитель “команды Черновецкого” Сергей Крымчак.

“То есть все три округа идентичны. Если брать результаты в двух округах, то они идентичны по цифрам, по всему: часть комиссий — есть “свечи”, все остальные — выигрываю я и Белько. Так же и по 10-му округу по Крымчаку. Четко видно, где есть система, где она сработала”, - отметил Секела.

По его словам, избирателей подкупали, также была попытка запустить “карусели” в день голосования.

“Основная позиция — это по старой “сетке” Черновецкого, по которой мы сейчас ищем старших, в последний день были розданы деньги. И люди пришли, выстояли очереди и проголосовали”, - сказал кандидат.

В свою очередь Воронцов заявил, что были зафиксированы факты доставки подкупленных людей на избирательный участок.

“Непосредственно два-три автобуса подъезжали. Когда они поняли, что их разоблачили, то были отдельные легковые машины. Это уже проследить было очень трудно. Но есть факты, когда по телефонному звонку спускался “наблюдатель” от нашего оппонента и сопровождал эту бабушку в кабинку, из кабинки... Поэтому есть основания считать, что голоса (избирателей) были скуплены. Не может быть такой разницы в результатах по участкам - так не бывает...”, - отметил Воронцов.

По словам участников пресс-конференции, они направили соответствующее обращение в милицию.

“Сейчас уже возбуждено уголовное производство по нашим двум округам. Там есть много обращений, и сейчас люди дальше их пишут”, - сказал Секела.

Кандидат уверен, что у него украдено около 10% голосов.

“Мы считаем, что более 10% (голосов) по округу (№9) докуплены, украдены и искажены. То есть, не дали возможности людям проголосовать. Поэтому, учитывая это, ссылаясь на законодательство, можно признавать выборы в этом округе недействительными в части мажоритарного округа”, - сказал Секела.

Он прибавил, что будет просить ТИК не выдавать удостоверения, не принимать решения об избрании депутатами их оппонентов, пока прокуратура и милиция не разберется с выявленными фактами фальсификаций.

“Очень важно, чтобы на этом примере мы увидели, что новая власть работает по-новому, и что такие вещи в будущем проходить не будут”, - подчеркнул Секела.