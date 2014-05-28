Новая Конституция Украины должна быть принята на всенародном референдуме - оргкомитет

Киев. 28 мая. УНИАН. Новая Конституция Украины должна учитывать главные требования народа, стать документом гражданского примирения, существенного усиления демократизации и антикоррупционности власти и должна быть принята на всенародном конституционном референдуме.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразили члены организационного комитета по проведению всенародного референдума по утверждению новой редакции Конституции Украины.

“Перед нами один из главных вопросов - это обеспечить в Украине мир, спокойствие, развитие, примирение между сторонами, которые находятся, к сожалению, сегодня в непонимании... Чтобы окончательно поставить точку в вопросе конституционного уклада страны, прав и свобод граждан, которые касаются контроля за властью, и принятия участия каждого человека в делах государства, чтобы никто, кроме нас, кроме граждан, не мог за нас решать судьбу страны относительно присоединения или неприсоединения к военно-политическим блокам или вступления в другие надгосударственные структуры... Поэтому мы считаем, что нам нужно сегодня принять новую редакцию Конституции”, - сказала председатель оргкомитета гражданской инициативы «За народную Конституцию!» Людмила Супрун.

Она подчеркнула, что право инициировать и принимать Основной закон имеют исключительно граждане, “и для этого нужно провести конституционный референдум”.

“Мы считаем, такой документ (новый текст Конституции) должен быть принят исключительно на конституционном всенародном референдуме... Только конституционным референдумом можно подтвердить единство страны и неприкосновенность границ, и дать ответы на вопросы, которые касаются территориальной целостности страны - и на востоке, и на юге. И никто другой, кроме народа, этого не сможет сделать. Именно поэтому мы инициируем проведение такого конституционного референдума”, - отметила Супрун.

Экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз объяснил, что, в частности предлагаются изменения, “которые назрели, которых требует общество”. По его словам, основными принципами будущей Конституции должны стать ликвидация областных и районных администраций и усиление органов местного самоуправления.

“Предлагаются такие изменения: Украина утвердится как целостное унитарное государство, в пределах границ, определенных действующей Конституцией, с развитым местным самоуправлением, без федерализации. Тем самым, приняв эту Конституцию, мы нейтрализуем те референдумы, которые прошли в этом году в Крыму, в некоторых восточных областях - именно правом народа превзойти те незаконные действия, которые были осуществлены путем таких референдумов. Во-вторых, устанавливается парламентско-президентская форма правления европейского типа. Следующее - ликвидируются государственные администрации, исполнительная власть осуществляется исполкомами соответствующих советов, создаются все возможности для полноценного самоуправления, контроля над властью, в том числе для преодоления коррупции”, - сказал он.

Предлагается, чтобы за украинским языком остался статус государственного, продолжил Мороз, “русский язык получил статус официального, и все языки в стране получают гарантии развития со стороны государства”.

“Следующий президент и депутаты (согласно предложениям) будут избираться на 4 года, причем с ограничением: не более двух раз подряд, и депутаты в том числе”, - уточнил Мороз.

Также предлагается в новом тексте Конституции ограничить неприкосновенность депутатов и судей по примеру европейских стран, чтобы никакие должностные лица не имели права вносить изменения в Основной закон.

“Вносить изменения в Конституцию сможет только всеукраинское учредительное собрание из числа депутатов всех уровней, начиная от сельского совета до Верховной Рады”, - объяснил экс-председатель ВР и добавил, что новую Конституцию Украина может получить уже в начале сентября этого года.

Герой Украины, кандидат технических наук Леонид Каденюк также уверен, что Конституцию необходимо принимать путем референдума, поскольку Верховная Рада, скорее всего, “будет делать все, чтобы работать до 2017 года и не дать возможности быть этой Конституции принятой”.

“Мы хотим принять народную Конституцию не под первого президента, не под второго, не под пятого, не под десятого, а принять Конституцию для народа Украины, в которой бы каждый гражданин Украины мог увидеть себя. Хотелось бы, чтобы граждане приняли активное участие в этом процессе”, - подчеркнул экс-председатель Конституционного Суда Украины Валерий Пшеничный.

По убеждению председателя Федерации работодателей Киева Андрея Антонюка, новая Конституция уже давно актуальна. “Сегодняшняя Конституция и действующее законодательство не выполняют свою основную функцию и не гарантируют в Украине верховенства права, эффективной и действенной защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе работодателей и работников. Наше государство не может дальше продолжать жить в режиме беззакония и ручного управления”, - отметил Антонюк, -" Наша цель - создать действительно народную Конституцию, которая действительно будет защищать каждого гражданина. В Украине, которая хочет быть частью ЕС , основным приоритетом должен быть закон и законность . Это позволит остановить упадок и начать нашу новую европейскую историю, - добавил А. Антонюк.

Лидер всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческая республика» Павел Викнянский заявил, что “история Украины не зависит от фамилий, она зависит только от справедливого социально-экономического порядка и правил игры. Мы наконец имеем право заняться проектом модернизации страны”.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/48616