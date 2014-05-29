Общественные организации призывают новоизбранного президента Украины конкретизировать реформу местного самоуправления

Киев. 29 мая. УНИАН. Объединены силы представителей общественности, профсоюзов и предприятий Донбасса, среди которых Луганская правозащитная группа, Всеукраинский забастовочный комитет, общественное движение «Женщины за объединение украинского народа» и другие, призывают новоизбранного президента Украины максимально конкретизировать действия центральной власти по проведению реформы местного самоуправления и децентрализации власти.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Луганской правозащитной группы Наталия Целовальниченко.

«С целью поиска путей национального диалога для урегулирования конфликта на востоке Украины мы внедряем общественную миротворческую инициативу и предлагаем новому президенту Украины максимально конкретизировать действия центральной власти по проведению реформы местного самоуправления и децентрализации, наполнить реальным содержанием для востока Украины это понятие с применением индивидуального подхода к особенностям Луганской и Донецкой областей», - говорится в обращении общественных организаций.

Также общественность просит обеспечить «социальный мир, диалог и примирение интересов в Украине как между центральной властью и регионами, так и между группами населения с разным виденьем ситуации в стране, найти способы для выхода из конфликта с Россией».

«Считаем, что сегодня первоочередная задача центральной власти – это восстановление утраченного доверия к государственным структурам на местах, государственное руководство должно быть способно реализовать социальную функцию государства, заботиться и обеспечивать потребности людей с учетом специфики каждого региона Украины», - отмечается в обращении.

Также представители общественности призывают привлечь экспертов, представителей ОБСЕ к проведению всестороннего мониторинга интересов всех участников противостояния на востоке Украины, наладить действенное сотрудничество центральной власти с восточными регионами для формирования пакета социально-экономических предложений по решению неотложных вопросов Донбасса в сферах налоговой, инвестиционной, социальной, культурной политики, осуществить люстрацию власти на местах, обеспечить прозрачность процедуры назначений на государственные должности с учетом мнения общества.