«Штаб обороны Киева» призывает киевлян не допустить получения мандатов депутатами, которые прошли в Киевсовет благодаря подкупу и фальсификациям

Киев. 29 мая. УНИАН. Координатор «Штаба обороны Киева» Сергей Мельниченко призывает киевлян не допустить получения мандатов теми депутатами, которые прошли в Киевсовет благодаря подкупу и фальсификациям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Что касается мажоритарных округов, у нас есть 60 округов, порядка 1,5 тыс. кандидатов, из них порядка половины - это молодая команда Черновецкого, группа Пабата», - сказал он.

По словам Мельниченко, часть этих людей планирует пройти в новый Киевсовет по спискам практически всех политических партий.

Мельниченко заметил, что многие депутаты бывшего состава Киевсовета, которые были причастны к коррупционным скандалам, разбазариванию коммунальной собственности и киевских земель, снова прошли в Киевсовет.

«Мы намерены помешать получению мандатов этими людьми, и для этого будем осуществлять ряд мероприятий. Хотелось бы обратиться к киевлянам для поддержки нашей инициативы», - сказал он.

По словам Мельниченко, формат, методы и средства такого предотвращения будут определены в ближайшие дни на заседании «Штаба обороны Киева», в который входит ряд общественных организаций и активистов.

«Нами будет принято решение о формате проведения акции с тем, чтобы сделать невозможным попадание в Киевский городской совет этих коррупционеров», - сказал он.

Кроме того, планируется призвать киевлян прийти на так называемое «Вече киевлян», где также будет обсуждаться, каким образом не допустить получения мандатов этими людьми.

Как сказал Мельниченко, штаб будет настаивать на внесении изменений в избирательное законодательство об отмене такой нормы как «выдвиженец от партии».

Мельниченко сообщил, что больше всего таких людей прошли в Киевсовет «под брендом Кличко». «Через полтора года опять состоятся выборы, и Виталий Кличко как боксер должен понимать, что такое матч-реванш и какую роль играет команда, которая обслуживает боксера во время боя. С такой командой ему обеспечен проигрыш. Мы хотим избавить его этого балласта», - сказал он.

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, в свою очередь, отметил, что не стоит ожидать «чего-то хорошего» от выборов в местные советы, поскольку законом не предусмотрено предоставление кандидатами предвыборных программ. «Можно нести какую-то чепуху избирателям, и тебе за это ничего не будет», - добавил он.

«Лично я считаю, что первый этап борьбы должен заключаться в непризнании результатов выборов и организации протестных акций против преступного Киевсовета», - сказал Черняховский.