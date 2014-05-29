Украинские музыканты призывают Минэкономразвития разработать механизмы защиты авторских прав

Киев. 29 мая. УНИАН. Представители музыкальной индустрии Украины призывают Министерство экономического развития и торговли, в подчинении которого находится Госслужба интелекутальной собственности, создать рабочую группу для рассмотрения механизмов защиты авторских прав в стране.

Соответствующее заявление на пресс-конференции в УНИАН озвучил директор общественной организации «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» Дмитрий Прикордонный.

«Я хочу обратиться в Минэкономики, к господину Шеремете (министр экономразвития Павел Шеремета - УНИАН). Мы хотели бы создать рабочую группу и вместе с артистами и авторами разработать законопроект об общей ответственности провайдеров», - сказал он.

По словам Прикордонного, суть законопроекта будет заключаться в том, что правообладатель, в случае обнаружения нелегально размещенного на сайте продукта интеллектуальной собственности, сможет обратится к интернет-провайдеру с просьбой заблокировать данный ресурс.

«Провайдер должен начинать разбираться, действительно ли у сайта есть права на размещение этого контента. Провайдер, по крайней мере, включается в эти «разборки» и в худшем случае попадает в суд и выступает в качестве третьей стороны, после чего закрывает пиратский контент на сайтах, которые существуют у этого провайдера», - отметил Прикордонный.

Присутствующий на пресс-конференции первый секретарь экономического отдела Посольства США в Украине Кристофер Смит подчеркнул, что вопрос защиты прав интеллектуальной собственности является первоочередным. «США всегда очень поддерживали защиту интеллектуальных прав в Украине. Почему так происходило? Основная причина в том, что мы всегда хотели видеть Украину сильной экономически, а защита прав интеллектуальной собственности является ключевым вопросом для современной экономики», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.

В конце мая прошлого года USTR инициировало расследование в отношении уровня защиты авторских прав, государственного регулирования и практик в сфере соблюдения прав интеллектуальной собственности в Украине.

28 февраля 2014 года было завершено расследование против Украины, по результатам которого Торговым представительством было принято решение, что неэффективная защита авторских прав в стране наносит урон экономике США.

В то же время, в связи со сложной политической и экономической ситуацией в Украине USTR приняло решение пока не применять меры.