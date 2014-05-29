В Украине 25 мая впервые во время избирательной гонки произошло параллельное SMS-голосование

Киев. 29 мая. УНИАН. В Украине 25 мая впервые во время избирательной гонки произошло параллельное SMS-голосования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель команды организаторов и разработчиков пилотного проекта SMS-голосования Вадим Георгиенко.

Он отметил, что «главная цель первого в Украине голосования с мобильных телефонов во время избирательной гонки - это содействовать участию граждан Украины в выборах 25 мая и привлечь внимание к современным технологиям и инструментам, которые могут значительно усилить влияние граждан на различные процессы в государстве».

Также разработчик проекта описал техническую сторону SMS-голосования: «Каждый желающий имел возможность отправить номер кандидата по SMS на обычный номер, затем номер с SMS распознается и отправляется в Интернет. Голосование происходит по формуле одна SIM-карта - один голос, эта формула поддерживается проверкой «ботов», с помощью обратных SMS, если обратная SMS не достигает адресата, то голос не засчитывается».

«Результаты голосования отображаются с помощью счетчика SMS конкретного кандидата», - сообщил он.

В пилотном проекте приняли участие 23 тыс. граждан Украины, «однако SMS-голосование не является опросом или социальным исследованиям, его результаты не могут быть источником объективной информации об общественном мнении в Украине», - отметил Георгиенко.

В целом результаты первого в Украине пилотного голосования с мобильных телефонов распределились следующим образом: Олег Ляшко получил 24,15%; Ольга Богомолец - 21,46%; Петр Порошенко - 18,64%; Дмитрий Ярош - 8,85%; Юлия Тимошенко - 7,31%.