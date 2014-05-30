Рабинович убежден, что его партия обязательно пройдет в парламент

Киев. 30 мая. УНИАН. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии “Центр” Вадим Рабинович убежден, что его политическая сила обязательно пройдет в следующий парламент.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

“Мы вместе с партией “Центр” обязательно пойдем на выборы, обязательно будем работать и без выборов, и в каждой области мы создадим сейчас сильный, крупный штаб. Мы попробуем построить абсолютно новую партию, в которую люди сами будут выбирать людей, которых они хотят там видеть. Мы сделаем открытые списки, без всяких законов, чтобы все люди посмотрели, что такое может быть... Мы пройдем в парламент, и пусть никто не сомневается. И поверьте мне, с очень хорошим результатом”, - подчеркнул Рабинович.

По его словам, его партия будет предлагать не программу выживания страны, а программу ее расцвета.

Рабинович выразил надежду, что станет основоположником нового украинского политического движения, “когда люди, за которых голосуют, не обманывают своих избирателей”.

“Мы создадим сильную партию. У нас есть несколько интересных предвыборных вещей, которые мы пытаемся делать. Я пока не буду о них говорить, но могу сказать, что мы попробуем сделать так, чтобы люди могли видеть по телевизору почти ежедневно, как живет первая десятка-двадцатка членов нашей партии. Мы сейчас такой проект готовим, чтобы люди видели, за кого они пойдут голосовать”, - сказал Рабинович и добавил, что его политическая сила будет опираться на молодежь.

По его мнению, в Верховной Раде нужно вводить уголовную ответственность за «кнопкодавство». «Я считаю, что должна быть уголовная ответственность за голосование в парламенте «шестью» руками. Я вообще считаю, что в Украине в данных условиях не должно быть депутатской неприкосновенности, потому что она стала символом парламента, в который идут специально, чтобы ее получить», - заявил Рабинович.