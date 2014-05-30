Рабинович инициирует создание Народного фронта за роспуск парламента

Киев. 30 мая. УНИАН. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Центр» Вадим Рабинович инициирует создание Народного фронта за роспуск Верховной Рады.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Рабиновича, украинцы должны добиваться выполнения обязательств, которые на себя брали политики, в том числе лидеры президентской гонки, относительно роспуска парламента.

“Этот парламент не имеет права на существование. Об этом говорили все, включая с президента, которого избрали. Это должно быть выполнено, чтобы не произошло так, что нам скажут, что пока не хватает средств на выборы, Конституционный Суд не разрешил, и мы с вами до 2017 года будем видеть тех людей, которые голосовали пятью руками, которые принимали законы на наших глазах незаконно и вынуждали нас жить по данным законам. Они не имеют морального права существовать в парламенте. Это сказали все и это должно произойти... Поэтому мы создаем Народный фронт по роспуску украинского парламента. Мы хотим объединить все политические силы, всех граждан Украины, чтобы доказать, что мы можем не только голосовать на выборах, но и защитить этот выбор”, - сказал Рабинович.

По его убеждению, вопрос роспуска парламента уже давно назрел среди украинцев.

“Если парламент будет распущен, мы с вами получим новую страну с новыми возможностями. Если останется старый парламент, если там будут сидеть те же люди, но называть себя они будут иначе, это будет уничтожение украинского парламентаризма”, - добавил он.

По словам Рабиновича, предвыборная риторика уже закончилась, и наступило время защищать свой выбор.

«Мы с вами закончили предвыборную риторику, и теперь нам нужно защищать свой выбор. Мы разработаем программу, начиная от собраний и круглых столов и заканчивая обязательно общественными акциями... Думаю, если парламент не будет распущен, к нашему Народному фронту присоединятся очень многие люди, потому что я не верю, что страна не будет защищать свой выбор», - сказал он.

Как заявил Рабинович, с понедельника, 2 июня, должен заработать штаб Народного фронта, который будет информировать украинцев о мероприятиях, которые будут происходить в поддержку инициативы о роспуске парламента.