Коррупционные схемы в Миндоходов продолжают работать – глава антикоррупционной комиссии

Киев. 30 мая. УНИАН. Коррупционные схемы в Министерстве доходов и сборов продолжают работать, заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН председатель комиссии по проведению проверки соблюдения требований Закона Украины «Об основах и предотвращении противодействия коррупции» в Министерстве доходов и сборов Валерий Черный.

“Система коррупционных действий в Министерстве и доходов и сборов не сломана. Пришло новое руководство, но пока существенных изменений они не внесли”, - заявил Черный.

По его словам, действия, направленные на преодоление коррупционных схем, натыкаются на очень сильное сопротивление, чему способствуют сложная ситуация в стране и проведение выборов.

“Система настроена на то, чтобы не платить, и бизнес привык к этому, тем более, что правила, которые поставлены, - непрозрачные. Перезагрузить систему, как нажать кнопку на компьютере, невозможно, нужна системная работа”, - сказал он.

При этом, по словам Черного, системных кадровых изменений не происходит, на многих постах остаются старые кадры. И даже те, кто вынужден был бежать после смены власти, теперь возвращаются и уверены, что им за это ничего не будет, считает эксперт. Это же касается и некоторых депутатов, которые вновь появились в Верховной Раде, в то время как их люди остаются на многих ключевых постах, которые работали ранее на наполнение бюджета "семьи" Януковича.

Черный отметил, что особенно серьезные проблемы остаются на таможне, где продолжают существовать громадные теневые финансовые потоки, чему способствует открытость границ.

“Сейчас у нас вообще отрытые границы, причем не только с Россией. Контрабанда идет таким существенным потоком, что даже трудно представить”, - отметил Черный.

Он сообщил, что особой популярностью теневые схемы пользуются при ввозе в Украину одежды, обуви, подакцизных товаров, автомобильных запчастей. Особенно это характерно для дорогих брендовых товаров.

Часто речь идет о существенном занижении таможенной стоимости товаров, когда, к примеру, обувь ввозится на территорию Украины по задекларированной стоимости в 2 доллара за пару, а ее розничная цена на прилавках отечественных магазинов составляет потом 150-200 долларов, отметил Черный.

“Эта система создана и работает. Закрывают одну площадку, а на ее месте появляются две новых, как их называют ,“партизанские”. Просто раньше это были “государственные” площадки, а сейчас они “частные”, но бюджету от этого не легче”, - подчеркнул он.

В то же время, проверки, проведение которых инициирует антикоррупционная комиссия, зачастую проводятся органами, которые сами и являются объектом этой проверки, что только усугубляет коррупцию.

“Если мы делаем предложение отстранить какого-то руководителя и провести проверку, это просто не делается. Нам только отписки высылают. А материалы на проверку отправляют тем органам, чьи это материалы проверяются. Как же можно проверять самого себя? Какой будет результат?”, - подчеркнул Черный.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составлял, в том числе с частным сектором, около 800 млрд грн.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие офшорные зоны заграницу. При этом только из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.

В конце марта премьер-министр Украины Арсеий Яценюк поручил в течение двух недель ликвидировать все коррупционные схемы на таможне. Для этого, по словам новоназначенного куратора таможни Виталия Науменко, необходимо провести серьезные кадровые изменения в таможенной службе.

В частности, уже в начале апреля Миндоходов обновило руководящий состав региональных таможенных служб, сменив 22 из 27 руководителей. При этом было уволено со службы 20 начальников таможен.

3 марта Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на его базе государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов. Кураторами налоговой и таможенной служб назначены Игорь Билоус и Виталий Науменко, а службы финансовых расследований - Владимир Хоменко.