Украинские деятели культуры предлагают законом запретить трансляцию российской пропагандистской и имперской медиа-продукции на телеканалах

Киев. 30 мая. УНИАН. Украинские деятели культуры предлагают на законодательном уровне запретить трансляцию российской пропагандистской и имперской медиа-продукции на общенациональных телеканалах.

Об этом телеведущий и писатель Антин Мухарский и художники Иван Семесюк и Андрей Ермоленко заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности Мухарский заявил, что инициативная группа деятелей культуры обратится к законодателям с просьбой внести в Верховную Раду соответствующий законопроект.

“Поскольку статус страны-оккупанта соседнее государство получило после оккупации Крыма, и этот статус поддерживается мировым сообществом, то необходимо вынести для общественного обсуждения проблему мониторинга украинских телевизионных и музыкальных эфиров, которые содержат продукцию, пропагандирующую Евразийский союз, имперский миф России, мифы Советского Союза. Мы решили разработать законопроект о запрещении оккупационной медийной продукции в украинском медийном пространстве. После 10 июня начнется его публичное обсуждение, и до конца июня данный закон должно быть представлен в Верховную Раду”, - сказал Мухарский.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о тотальном запрещении российско-украинской медиа-продукции соответствующего характера, а только о запрещении ее трансляции на общенациональных каналах.

Также Мухарский сообщил о своем видении того, как будет определяться характер российской медиа-продукции и кто будет принимать решение о запрете на ее показ.

“Должен быть создан или при Министерстве культуры, или при СНБО определенный отдел, который будет мониторить и предоставлять лицензии на использование медийной продукции в украинском телевизионном эфире, будет отслеживать, какие фильмы и по каким критериям могут подпадать под пропаганду российской имперской идеологии”, - сказал он.

Мухарский прибавил, что парламент также должен принять еще один закон — о меценатской деятельности. Это, по его убеждению, позволило бы украинскому бизнесу инвестировать средства в развитие украинской культуры. Он заметил, что в Российской Федерации такой закон действует еще с 1996 года, а в Украине подобные законопроекты уже долгие годы блокируются, и ни один из них так и не был рассмотрен в Верховной Раде.

“Данный закон специально не принимался в Украине, чтобы украинские патриотические производители не тратили деньги на украинскую продукцию. В Верховной Раде сидело большое лобби, которое специально не принимало данный закон”, - сказал Мухарский.