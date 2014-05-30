Правозащитники призывают Генпрокуратуру пересмотреть все сфальсифицированные старой властью дела против граждан

Киев. 30 мая. УНИАН. Правозащитники призывают Генеральную прокуратуру пересмотреть все сфальсифицированные старой властью дела против граждан.

Об этом адвокат Виктор Смалий и координатор Комитета по освобождению политзаключенных Николай Коханивский заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Десятки заказных дел, начатых во времена Януковича, Захарченко и Пшонки продолжают находиться в судах и прокуратуре. Никто на них не обращает внимания, прокуратура сегодня своих функций не выполняет и остается соучастником преступлений диктатуры. Законы не работают, а система продолжает защищать сама себя. Те же люди, которые были раньше, проводят проверки, поручают их проводить другим. Ничего не изменилось", - сказал Смалий.

Продолжая тему Коханивский отметил, что, несмотря на смену власти, в Украине "наблюдается абсолютный саботаж, примитивные «отписки», как были, так и остаются со сменой руководства прокуратуры".

"Выходит, внутренний враг не разбит и продолжает действовать", - подчеркнул Кохановский.