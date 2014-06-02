ГПУ должна объявить в розыск крымских правоохранителей, судей и чиновников, которые изменили Украине, - Минюст

Киев. 2 июня. УНИАН. Министерство юстиции обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности крымских милиционеров, судей, прокуроров и депутатов, которые перешли на сторону самопровозглашенной власти в АРК.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в УНИАН.

"Хочу отметить по поводу так называемых изменников, которые остались на территории Крыма. Это бывшие судьи, сотрудники правоохранительных органов, так называемые члены совета Республики Крым, которые сегодня принимают никчемные решения по национализации, по ограничению прав граждан Украины . Мы обратились в ГПУ о возбуждении уголовных дел и объявлении этих лиц в розыск, чтобы они не могли свободно передвигаться по миру. Пусть отдыхают в Магадане или где-то на Байкале", - сказал Петренко.