Минюст: Не зарегистрированные в Украине крымские правовые действия юридически ничтожны

Киев. 2 июня. УНИАН. Советник министра юстиции Георгий Логвинский предупреждает юридических и физических лиц, что сделки, заключенные в Крыму и не зарегистрированные на территории материковой Украины, являются юридически ничтожными.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

" Что касается права собственности, то любые правовые действия, совершенные на территории аннексированного Крыма, в соответствии с законом об оккупированных территориях, являются ничтожными. То есть, если владелец имущества на территории Крыма продал другому лицу собственное имущество и не перерегистрировал его на материковой Украине, это имущество не считается отчужденным, т.е. оно де-юре не продано. И таким образом, владелец может продать свое имущество еще раз. Поэтому крайне важно, чтобы юристы понимали, что имущество при отчуждении нужно регистрировать на территории материковой части Украины в соответствующих регистрационных службах", - сказал советник министра.

Кроме того, Логвинский советует гражданам, которые хотят продать недвижимость в Крыму, чтобы затем купить ее на территории материковой Украины, в обязательном порядке регистрировать акт купли-продажи собственно в Украине, чтобы обезопасить себя от возможных мошеннических действий.