Друзья и однопартийцы пропавшего “ударовца” Лихмана требуют от ГПУ и МВД проводить его розыск на общеукраинском уровне

Киев. 3 июня. УНИАН. Друзья и однопартийцы руководителя Сумской областной организации партии “УДАР” требуют от правоохранителей проводить розыск своего коллеги Сергея Лихмана на общеукраинском уровне, поскольку его поиски в пределах Сумской области не дали результатов.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, народный депутат из фракции “УДАР” Владимир Куренной отметил, что расследование по факту исчезновения 18 мая Лихмана силами сумских правоохранителей было безрезультатным. Поэтому он обратился к руководству Генеральной прокуратуры, МВД с требованием создать специальную следственную комиссию, которая бы занималась поиском пропавшего в масштабах всей Украины.

“К сожалению, только силами сумского региона мы не достигнем успеха в этом расследовании. Поэтому это расследование нужно выносить на новый, общенациональный уровень, особенно с учетом того, что Сергей не просто председатель областной организации партии “УДАР”, но и руководитель областного штаба по выборам президента от Петра Порошенко. Я сегодня направил соответствующий запрос и.о. генерального прокурора, председателя Службы безопасности и министру внутренних дел о создании межведомственной следственной группы, которая бы расследовала это преступление”, - отметил Куренной.

Народный депутат и однопартийцы, друзья пропавшего Лихмана заверяют, что в его исчезновении нет коммерческих мотивов, а лишь общественные и политические.

Они утверждают, что Лихмана могли похитить в связи с тем, что он имел авторитет в Сумской области, и это могло не понравиться кому-то из должностных лиц. Вместе с тем они не назвали каких-то фамилий.

Также, как заявил товарищ пропавшего Лихмана Федор Киселар, его друзья собрали деньги и предлагают всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, 100 тыс. долларов. Однако, по его словам, на сегодня, кроме мошенников, которые просто хотят заработать, никто не обратился по поводу этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, Лихман ушел из дома около 13.00 18 мая и до сих пор его местонахождение неизвестно.

В ходе расследования открытого по этому факту уголовного производства правоохранителям удалось выяснить, что четверо мужчин затолкали Лихмана в машину и вывезли в неизвестном направлении. Из-за того, что Лихман был чемпионом Евразии по кикбоксингу, а также по ряду других обстоятельств, милиция предполпгает, что это было спланированное преступление с участиеи подготовленных людей.

В Сумской области руководство облорганизации политической партии «УДАР» создало штаб по поиску Лихмана.