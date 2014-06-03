Прокуратура открыла производство по факту противоправного завладения бизнес-центром на Печерске

Киев. 3 июня. УНИАН. Прокуратурой Печерского района столицы открыто уголовное производство по факту попытки противоправного завладения бизнес-центром, который находится по адресу Днепровский спуск, 1.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат компании ООО «Лира-2000», кандидат юридических наук, старший партнер Squire Sanders & Салком Валерий Лукомский.

Лукомский отметил, что иностранный инвестор – компания “БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД”, которая на законных основаниях владеет 75,3% уставного капитала ООО «Лира-2000», в результате противоправных действий был исключен из числа участников ООО «Лира-2000». В результате указанных действий единственным участником общества с долей 100% уставного капитала стал гражданин Украины Сергей Бабушкин, который в реальности до этого владел 24,7% уставного капитала ООО «Лира-2000».

“Уголовное производство открыто 30 мая 2014 года по признакам преступления по статье 190 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - УНИАН), и в нем дословно сказано, что государственным регистратором отдела государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей Печерского района - Орел с использованием заведомо поддельных документов проведены регистрационные действия по смене руководителя общества (ООО “Лира-2000”, на балансе которого состоит бизнес-центр - УНИАН), изменению его местонахождения и смене состава участников. Указанные действия направлены на противозаконное завладение недвижимым имуществом общества “Лира-2000” и совершены Бабушкиним С.В. в сговоре с неизвестными на данное время лицами”, - сказал адвокат.

Лукомский также отметил, что бизнес-центр в свое время создавался физическими лицами как инвестиционный привлекательный объект. По его мнению, если вопрос не будет решен, то это может отпугнуть инвесторов, которые всегда рассчитывают, в частности, на надлежащее реагирование государства на подобные случаи.

По его словам, бизнес-центр на время следствия находится под усиленной охраной правоохранителей, чтобы законный менеджмент имел возможность его контролировать.

В то же время представитель компании «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» Юрий Талпа выразил надежду, что компании удастся восстановить справедливость и на основании законодательства вернуть себе законную долю уставного капитала в ООО “Лира-2000”.

“Мы имеем следующую ситуацию: компания «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», представителем которой я являюсь, имеет законную долю в предприятии – 75%. Этой законной доли ее лишили. Теперь стопроцентным владельцем компании “Лира-2000” стал Сергей Бабушкин. Компания очень обеспокоена нарушением ее законных прав, беззаконием, которое происходит в государственных регистрационных и других органах и очень хочет вернуть свою долю, восстановить справедливость и наказать виновных. У нас есть законодательство, правоохранительные органы, и мы надеемся, что они нас защитят”, - отметил он.

*** Бизнес-центр, расположенный по адресу г. Киев, Днепровский спуск, 1, имеет площадь 12 тыс. кв. метров. Среди арендаторов офисов в бизнес-центре : представительство Всемирного банка и Международная финансовая корпорация. В бизнес-центре расположен ресторан «Бельведер».