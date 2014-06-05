Предприниматели просят власти доработать законопроект о розничной торговле алкоголем

Киев. 5 июня. УНИАН. Представители малого бизнеса просят правительство дать негативную оценку и совместно с ними доработать зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, предусматривающий предоставление местным властям права запрещать продажу алкогольных напитков и табачных изделий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент «Национальной организации розничной торговли» (НОРТ) Николай Ганул.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой не поддерживать данный законопроект и дать ему негативную оценку», - сказал он.

По его словам, принятие закона в том виде, в котором он подан, будет способствовать развитию коррупции на уровне органов местного самоуправления и стимулировать нелегальные продажи алкогольной и табачной продукции.

«Это (принятие закона - УНИАН) приведет к массовой коррупции на уровне органов местного самоуправления и, как результат, банкротству мелкой розницы, для которой торговля подакцизными товарами является основным источником существования», - сказал Ганул.

Присутствующий на пресс-конференции юрист «Ассоциации Киев-МАФ» Петр Кузьменко отметил, что в поданном законопроекте отсутствуют четкие методы и принципы, которыми будут руководствоваться местные власти при ограничении или запрещении продажи алкоголя и сигарет.

«К сожалению, никаких методов, никаких принципов, согласно которым местные советы будут принимать такие решения и внедрять такие запреты по реализации, ни в этом, ни в каких других нормативных документах не указано», - сказал Кузьменко.

Вместе с тем, член совета предпринимателей при Кабинете министров Геннадий Черевко подчеркнул, что, приняв вышеупомянутый закон, государство «рискует не собрать налоговые поступления с подакцизных товаров».

«Данный закон может сильно повредить легальным поступлениям в бюджет денежных средств от розничной торговли в малом бизнесе», - заявил он.

При этом эксперты добавили, что участники рынка поддерживают инициативы, которые способствуют здоровому образу жизни, однако законопроект на текущий момент нуждается в доработке с участием представителей малого бизнеса.

Справка УНИАН. В апреле текущего года народный депутат и лидер партии «Новая жизнь» Леся Оробец подала в ВР законопроект №4747, предусматривающий возвращение сельским, поселковым и городским советам права запрещать или ограничивать продажу и употребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий в установленных местах. Ранее органы местного самоуправления согласно законодательству имели возможность запрещать продажу алкогольных напитков и табачных изделий, однако в 2010 году были приняты изменения в закон о регулировании производства и обращения данной продукции, в результате чего местные власти потеряли такое право.

По мнению Оробец, данная инициатива будет способствовать снижению вредного влияния алкогольной и табачной продукции на здоровье населения Украины.