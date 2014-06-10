Украина будет добиваться увеличения квот на беспошлинную поставку сельхозпродукции в ЕС – Минагропрод

Киев. 10 июня. УНИАН. Квоты на беспошлинную поставку украинской сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, которые определены в нынешней редакции Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, являются недостаточными, и Украина намерена добиваться их увеличения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дыкун.

«Квоты… откровенно смешные. Этот вопрос (об увеличении квот – УНИАН) мы поднимаем и будем поднимать дальше», - сказал Дыкун.

По его словам, европейские партнеры готовы слышать Украину в этом вопросе, а политическая воля для его урегулирования есть с обеих сторон.

Вместе с тем, по данным Минагропрода, после того как Евросоюз в конце апреля обнулил в одностороннем порядке таможенные пошлины для ряда украинской продукции в рамках определенных квот, отечественные производители воспользовались лишь некоторыми из них. В частности, к 5 июня Украина экспортировала в ЕС 1,6 тыс. тонн меда (31% от квоты), 0,4 тыс. тонн ячменной крупы и муки (6%), 10 тыс. тонн виноградного и яблочного сока (100%) и 0,01 тыс. тонн обработанной продукции из сахара (1%). Данных о поставках зерновых и мяса птицы из Украины в ЕС, квоты по которым украинские производители могут заполнить полностью, Минагропрод не обнародовал.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

В частности, квота на поставку пшеницы составляет 950 тыс. тонн/год (в 2013/2014 маркетинговом году Украина сможет поставить на внешние рынки более 9 млн тонн пшеницы), кукурузы – 400 тыс. тонн/год (более 20 млн тонн), ячменя – 250 тыс. тонн/год (более 2 млн тонн).