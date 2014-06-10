Украинские кондитеры в течение 5-7 лет намерены увеличить экспорт продукции в ЕС в 8 раз – до 400 млн долл. – «Укркондпром»

Киев. 10 июня. УНИАН. Украинские производители кондитерских изделий в ближайшие 5-7 лет намерены увеличить экспорт свой продукции в Европейский Союз приблизительно в 8 раз – до 400 млн долл. в год, в частности, благодаря обнулению таможенных пошлин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент профильной ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

«Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе – до 5-7 лет – сможем наладить экспорт в Европейский Союз в денежном выражении до 400 млн долл.», - сказал Балдынюк.

По его словам, европейский рынок, несмотря на его перенасыщенность кондитерскими изделиями и высокий уровень конкуренции, интересен для отечественных кондитеров, так как емкость этого рынка оценивается в 400 млрд евро. При этом Балдынюк отметил, что емкость рынка кондитерских изделий Таможенного союза, который стал практически закрытым для украинских кондитеров из-за различных ограничений, применяемых к ним со стороны стран-членов ТС, приблизительно равна 4 млрд евро.

Вместе с тем, глава «Укркондпрома» добавил, что темпы поставок за рубеж кондитерских изделий из Украины тормозятся отсутствием компенсации экспортерам налога на добавленную стоимость (НДС).

«Наше государство достаточно свободно трактует обязательство по возвращению экспортного НДС, но для экспортеров это очень важно. Подвижек по его возвращению мы не видим до сих пор», - сказал Балдынюк.

По его словам, задолженность государства по возвращению НДС перед пятью крупнейшими отечественными кондитерами (без учета Roshen и Konti) составляет 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

По данным Министерства доходов и сборов, в 2013 году Украина сократила экспорт кондитерских изделий из сахара (без содержания какао) на 8,7% в денежном выражении по сравнению с 2012 годом – до 158 млн долл., шоколада – на 16,8%, до 526,6 млн долл. При этом крупнейшими импортерами украинской сладостей без содержания какао были Российская Федерация (35,8% от общего объема), Азербайджан (10,4%) и Казахстан (9,2%). Отечественный шоколад в прошлом году, в основном, импортировали РФ (58,2%), Беларусь (7,6%) и Азербайджан (4,6%).