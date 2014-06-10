Украинские производители бахчевых и яблочного концентрата имеют хорошие перспективы на рынке ЕС – эксперт

Киев. 10 июня. УНИАН. Либерализация режима торговли между Украиной и Европейским Союзом открывает хорошие перспективы перед отечественными производителями бахчевых, львиная доля экспорта которых приходится на страны ЕС.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

«По бахчевым у нас положительный баланс. Мы импортируем 300 тонн арбузов, а экспортируем – 20 тыс. тонн, при этом 15 тыс. тонн в ЕС. Здесь мы видим наибольший потенциал (для экспорта в ЕС – УНИАН)», - сказала Гетьман.

По ее словам, также высоким спросом в Евросоюзе пользуется украинский яблочный концентрат – из 120 тыс. тонн этой продукции, которые Украина экспортирует ежегодно, 70 тыс. тонн приходится на рынок ЕС. При этом эксперт отметила, что квота на беспошлинную поставку 10 тыс. тонн сокового концентрата на европейский рынок уже полностью заполнена отечественными производителями, хотя Евросоюз обнулил пошлину только в конце апреля.

«Если квота (для сокового концентрата – УНИАН) будет расширена в 2-3 раза, мы вполне ее заполним. Даже уже сегодня ведутся поставки вне квоты, потому что есть контракты с европейскими странами», - сказала Гетьман.

Что касается перспектив экспорта украинских овощей, в том числе и тепличных, в ЕС, то, по словам руководителя «АПК-Информ: овощи и фрукты», они весьма призрачны, так как Евросоюз полностью обеспечивает себя этой продукцией и даже сталкивается с проблемой ее перепроизводства.

Маловероятно, по мнению Гетьман, и увеличение поставок фруктов из Украины на европейский рынок. Из 20 тыс. тонн фруктов (в основном яблок и черешни), которые отечественные производители ежегодно экспортируют, в ЕС завозится не более 1,5 тыс. тонн. При этом у европейских стран Украина в среднем закупает 200-300 тыс. тонн фруктов в год (без учета цитрусовых).

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.