В Киеве представлен совместный альбом «Дыхание» этнопевицы Illaria и музыканта Надемского

Киев. 10 июня. УНИАН. В Киеве представлен совместный альбом "Дыхание" украинской этнопевицы Illaria и электронного музыканта, диджея Александра Надемского.

На пресс-конференции в УНИАН Надемский сообщил, что у него – «русскоязычного украинца» - идея создания проекта на украинском языке возникла во время акции в защиту языка возле Украинского дома в 2012 году. По его словам, голодовка людей «стала переломным моментом, и захотелось что-то сделать для украинского языка, украинской культуры». Он отметил, что ему приятно, что Illaria «поверила и доверилась этому проекту».

Как сказала Illaria, она исполняет собственные песни в этническом стиле или народные песни. «Я никогда бы не подумала, что буду петь чьи-то песни, но когда я услышала, то откликнулась, потому что я почувствовала, что это мой материал», - сказала певица и прибавила, что «вдвойне приятно делать эту работу, когда ты понимаешь, что ты как музыкант экспериментируешь, ты выражаешь себя творчески и твоя работа может принести пользу кому-то».

По словам Надемского, был поддержан благотворительный проект "Дыхание жизни", который осуществляет благотворительный фонд "Свічадо" совместно с Украинской биржей благотворительности с целью приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких новорожденных и глубоко недоношенных малышей. «Покупая альбом, каждый человек поддерживает проект», - сказал Надемский.

Он отметил, что средства от дисков пойдут на закупку аппаратов, а также в ближайшее время будет организован ряд концертов.

Illaria сообщила, что в Европе существует практика реализации таких проектов, «и если мы хотим в Европу, то это тоже хороший шаг навстречу традициям, которые есть в мире, когда музыканты своим творчеством, благодаря деньгам от тура, от продажи дисков идут на помощь людям или в своей стране, или в другой стране».

По словам директора Украинской биржи благотворительности Ирины Гуцал, благодаря данному проекту «мы используем потенциал творческих людей для того, чтобы донести идею благотворительности».

«Такой симбиоз взаимной поддержки может быть более успешным, поскольку энергетический эффект от такого рода проектов намного важнее, чем эфемерные надуманные идеи». - прибавила она.

Как сказала Гуцал, все средства, собранные от официальной продажи альбома, будут направлены на реализацию благотворительного проекта "Дыхание жизни", и «мы будем использовать все наши ресурсы, которые имеем, для того, чтобы собрать средства на проект».

Заместитель председателя правления благотворительного фонда "Свічадо" Ярослав Ярославский заметил, что поскольку государство не закупает аппараты искусственной вентиляции легких новорожденных и глубоко недоношенных малышей в необходимом количестве, но в больницах нуждаются в них, здесь нужна благотворительная помощь. По его словам, один такой аппарат «спасает 10-100 детей ежегодно». Ярославский выразил надежду, что такой аппарат будет скоро закуплен благодаря продаже альбома «Дыхание».