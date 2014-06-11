Ассоциация мукомолов отмечает значительный рост спроса на муку и крупы в восточных регионах Украины

Киев. 11 июня. УНИАН. В Луганской и Донецкой областях в январе-апреле 2014 года наблюдался значительный рост спроса на муку и крупы и, как следствие, увеличение их производства, что связано со стремлением населения запастись продуктами питания в условиях боевых действий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам директор ассоциации «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

«Объемы производства муки на востоке Украины, особенно в Донецкой области, резко выросли. И муки, и круп… Люди запасаются этими продуктами. Домохозяйства хотят себя обезопасить», - сказал Рыбчинский.

По его данным, за 4 месяца текущего года производство муки в Украине выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 798 тыс. тонн, тогда как в Донецкой области оно увеличилось на 18,1%, до 85 тыс. тонн, а в Луганской – осталось без изменений на уровне 4 тыс. тонн.

При этом объем производства круп в стране за указанный период, по словам Рыбчинского, сократился на 5,3% - до 109,2 тыс. тонн, в то время как в Донецкой области он вырос на 136,9%, до 1 тыс. тонн, а в Луганской – на 13%, до 9,1 тыс. тонн.

Также глава ассоциации «Мукомолы Украины» добавил, что дальнейшая эскалация конфликта на востоке Украины может поставить под угрозу экспорт муки из страны, так как ее львиная доля вывозится через Мариупольский морской торговый порт.

«Ситуация, которая сложилась в Донецкой области, может внести серьезные коррективы и в экспорт украинской муки. Дело в том, что по итогам прошлого года 53% муки отгружалось через Мариупольский порт… Если возникнет ситуация, которая создаст невозможные условия для работы этого порта, то… может существенно пострадать доходная часть бюджета и прибыль предприятий, которые отгружают муку», - сказал Рыбчинский.

При этом он не уточнил, какой объем муки Украина может экспортировать в 2014 году, однако отметил, что, скорее всего, этот показатель будет меньше, чем в прошлом году, когда отечественные мукомолы поставили на внешние рынки 220 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.

Легитимные власти Донецкой и Луганской областей уверяют, что регионы полностью обеспечены продовольствием, несмотря на сложности в передвижении транспорта.