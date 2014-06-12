Общественность призывает депутатов внедрить процедуру оценки влияния опасных промышленных проектов на окружающую среду

Киев. 12 июня. УНИАН. Представители общественных организаций призвали Верховную Раду оперативно внедрить в Украине эффективную процедуру оценки влияния на окружающую среду строительства и эксплуатации опасных промышленных объектов.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН сокоординатор общественной организации «Реанимационный пакет реформ» Анна Гопко, соответствующие инициативы содержаться в проекте закона №4972 от 30 мая 2014 года.

«Мы очень рассчитываем, что законопроект №4972 «Об оценке влияния на окружающую среду» будет одобрен в срочном рассмотрении. Сегодня у нас есть обращение к главе Комитета по вопросам охраны окружающей среды Ирине Сэх, чтобы оперативно уже на следующей неделе на заседании комитета рассмотреть этот законопроект как первоочередной», - сказала Гопко.

Как пояснила присутствовавшая на пресс-конференции эксперт Национального экологического центра Украины Ирина Головко, на сегодняшний день Украина – единственное европейское государство, в котором отсутствует полноценная система оценки экологической приемлемости промышленной деятельности. Она отметила, что 5 июня в швейцарской Женеве Украину в очередной раз признали нарушителем Конвенции Эспо (Конвенция об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте, ратифицирована Украиной в 1999 году – УНИАН). Выполнить возложенные на себя обязательства, по ее словам, Украина сможет путем принятия законопроекта «Об оценке влияния на окружающую среду».

В свою очередь, доцент кафедры земельного и аграрного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Тарас Третяк, представляя данный проект закона, подтвердил, что вместе с соответствующим пакетом подзаконных актов принятие законопроекта позволит внедрить действенную европейскую модель оценки влияния на окружающую среду в соответствии с европейскими директивами. По его словам, принятие законопроекта даст органам государственной власти необходимые полномочия для эффективной оценки влияния того или иного объекта на окружающую среду, а также закрепит механизмы недопущения строительства опасных для экологии объектов.

Эксперт обратил внимание на то, что в проекте закона также прописана возможность привлечения общественности к процессу принятия экологически значимых решений. По его мнению, предоставление органам государственной власти широкого поля для рассмотрения данных вопросов влечет за собой опасность роста коррупции, поэтому привлечение общественности позволит, с одной стороны, предоставить органам государственной власти возможность в каждом конкретном случае принимать экологически и экономически обоснованные решения, а с другой – не допустить роста уровня коррупции.

«Процесс будет проходить с привлечением общественности, с обязанностью органа государственной власти учитывать мнение заинтересованной стороны и с ее правом отменить в суде решение, если в нем недостаточным образом учтено мнение общественности», - сказал Третяк.

Как уточнила Головко, фактически это означает, что сами жители смогут влиять на принятие решений о строительстве тех или иных опасных сооружений на территориях их проживания.

«Если этот законопроект будет принят, то это будет означать, что планы по строительству новой теплоэлектростанции или новые дополнительные блоки на существующих ТЭС будут обязательно обсуждаться в открытом формате. Минприроды или территориальный профильный орган будет играть свою роль в этом решении – будет делать вывод касательно экологической приемлемости проекта. А у общественности будет возможность комментировать, улучшать, вносить те изменения, которые приведут к уменьшению негативного влияния. Те же автозаправки, другие промышленные объекты, которые могут строиться на территории Киева и области, также будут подпадать под действие этих процедур. Это конкретные вещи, которых сейчас нет», - сказала Головко.

При этом Гопко отметила, что рассчитывает на принятие законопроекта Верховной Радой уже до конца июня.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе на заседании экологического комитета он будет одобрен до рассмотрения в сессионном зале в первом чтении и желательно в целом. Чтобы еще до июля, когда Украина поедет представлять на конференции одну из сторон Орхусской конвенции (Конвенция о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию в вопросах окружающей среды – УНИАН), эти международные обязательства об оценке влияния на окружающую среду уже были сделаны», – добавила Гопко.

По ее мнению, данный законопроект должен быть в числе наиболее актуальных в процессе проведения новой властью реанимационных реформ в стране, так как его нормы также помогут выполнить обязательства, взятые Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, законопроект №4972 «Об оценке влияния на окружающую среду» был зарегистрирован в Верховной Раде 30 мая 2014 года 7 народными депутатами (трое от фракции ВО «Батькивщина», двое от партии «Суверенная европейская Украина», один от «Свободы» и один внефракционный депутат). Как отметили авторы проекта в пояснительной записке, внедрение процедуры оценки влияния на окружающую среду, среди всего прочего, также будет способствовать привлечению кредитных средств от международных финансовых учреждений, поскольку проведение такой процедуры является необходимым условием предоставления кредитов на инфраструктурные, промышленные и другие проекты таким учреждениям.