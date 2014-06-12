Вооружение украинского производства не уступает российскому - эксперт

Киев. 12 июня. УНИАН. Вооружение, производимое оборонно-промышленным комплексом Украины и использующееся украинской армией на востоке страны, является конкурентоспособным по сравнению с российским, заявил руководитель Фонда «Новые традиции», гендиректор ГК «Укрспецэкспорт» с 2005 по 2010 год Сергей Бондарчук.

"Мы являемся конкурентными в первую очередь с Российской Федерацией", - сказал Бондарчук после пресс-конференции экспертов в области обороны на тему «Причины утраты оборонного потенциала Украины» в УНИАН.

По его словам, Украина может обеспечить продукцией ОПК не только внутренний рынок, но и страны-партнеры в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

"В некоторой продукции мы являемся доминантами, потому что Украина является страной, у которой есть военные, авиационные и кораблестроительные технологии", - подчеркнул экс-глава "Укрспецэкспорта".

Он отметил, что для успешного развития отрасли и обороноспособности страны Украина должна вкладывать средства в науку и разработки, а после этого закупать разработанные образцы для собственной армии.

"Нужно закупать разработанные образцы в интересах собственной армии, чтобы на ее примере показывать другим странам, что мы доверяем нашей продукции и знаем, как она используется", - подытожил Бондарчук.

Напомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

На прошлой неделе государственный концерн «Укроборонпром» заявил о передаче Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии 200 бронированных машин "Дозор-Б".

В мае «Укроборонпром» начал передачу Национальной гвардии Украины бронетранспортеров БТР-4 на сумму около 400 млн грн.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.