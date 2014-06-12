Оборонно-промышленный комплекс Украины может обеспечить потребности армии на 30-35% - эксперт

Киев. 12 июня. УНИАН. Оборонно-промышленный комплекс Украины может обеспечить потребности украинской армии на 30-35%, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Если раньше украинский ОПК мог обеспечить 12-15% потребностей армии, то сегодня мы видим, что 30-35% нужд армии национальный оборонный комплекс может покрыть", - сказал он во время пресс-конференции экспертов в области обороны на тему «Причины утраты оборонного потенциала Украины» в УНИАН.

По его словам, в связи с началом военных действий в Донецкой и Луганской областях и катастрофической технической необеспеченностью армии, Министерство обороны Украины начало осуществлять закупки современного вооружения украинского производства. В частности, эксперт отметил повышение закупок легкой бронетехники и высокоточных средств поражения разработки киевского КБ "Луч".

"В небольшом количестве начали поставляться модернизированные вертолеты, в том числе и возвращаться из аренды", - добавил Бадрак.

Вместе с тем, эксперт отметил, что некоторые предприятия бесплатно предоставили армии технические средства. В частности, холдинговая компания "Укрспецтехника" передала Вооруженным силам Украины радиолокационные комплексы, а несколько предприятий - системы радиоперехвата.

"Это обкатка войной конкретных систем", - сказал эксперт, уточнив, что сейчас технические средства, переданные предприятиями, работают в системе разведки на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

На прошлой неделе государственный концерн «Укроборонпром» заявил о передаче Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии 200 бронированных машин "Дозор-Б".

«Укроборонпром» в мае начал передачу Национальной гвардии бронетранспортеров БТР-4 на сумму около 400 млн грн.