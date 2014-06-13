Эксперт заявляет о незаконном завышении цен на загранпаспорта для украинцев

Киев. 13 июня. УНИАН. Эксперт Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук заявляет о незаконном завышении цен на загранпаспорта для украинцев и надвигающемся коллапсе при введении биометрических паспортов.

Такое заявление эксперт сделал в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Плата (за загранпаспорт – УНИАН) установлена декретом о государственной пошлине, в обычный срок составляет 170 грн, но сегодня граждане платят еще две группы незаконных платежей, которые установлены постановлением Кабмина о перечне платных услуг МВД и Государственной миграционной службы, где граждане оплачивают отдельно за оформление и бланк паспорта», - сказал Тимощук.

По его словам, эти платежи, составляющие 87 и 120 грн соответственно, незаконны, что в конце прошлого года подтвердил Верховный суд соответствующим решением, которое до сих пор не выполняется миграционной службой. Она аргументирует эти платежи тем, что государственная пошлина, то есть 170 грн, автоматически попадает в общий фонд государственного бюджета и служба не имеет средств на свою операционную деятельность по выдаче паспортов.

По мнению Тимощука, эта проблема должна решаться совместно с Министерством финансов, поскольку госпошлина должна делиться на несколько платежей, включая стоимость бланка и обработку заявления анкеты.

Эксперт отметил, что суммы в 170 грн для этого достаточно, так как стоимость бланка сегодня, по данным полиграфкомбината «Украина», составляет 82 грн, стоимость персонализации - около 30 грн, остальное – это запас на оплату персонала и другие расходы.

«Госпошлина – это не просто подарок граждан за роскошь в виде заграничного паспорта, это плата за него, и госпошлина должна делиться на несколько платежей, включая стоимость бланка и обработку заявления анкеты», - сказал Тимощук.

«На наш взгляд, эта ситуация выгодна паспортной мафии, которая, пользуясь монополией на производство и выдачу паспортов, и зарабатывает», - добавил он.

Кроме того, Тимощук предвидит усугубление проблемы в связи с ожидаемым введением в Украине биометрических паспортов.

«Желающих получить биометрический паспорт в следующем году будет порядка 8 миллионов, сегодня миграционная служба выдает в среднем 1,3 млн загранпаспортов в год и есть очереди. Страшно представить, что будет, когда со следующего года эта цифра увеличится почти в 7 раз», - отметил Тимощук.

Он подчеркнул, что огромные очереди вызовут всплеск коррупции, а с учетом того, что сегодня украинцы переплачивают от 200 грн за каждый паспорт, то в следующим году на этом можно будет заработать от 2 до 3,5 млрд грн.

Эксперт считает, что выходом из ситуации могло бы стать принятие законопроекта «О документах Украины, удостоверяющих личность и дающих право выезда за границу», зарегистрированного в Верховной Раде еще в апреле большой группой депутатов, который четко урегулирует порядок выдачи паспорта и размер платы за него. Но этот законопроект даже не был включен в повестку дня в Верховной Раде, за это решение проголосовало всего 150 депутатов.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализации визового режима, обязательным условием которого является введение паспортов с биометрическими данными.

26 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что биометрические паспорта гражданам Украины начнут выдавать уже в этом году.

Премьер подписал соответствующий нормативный акт, в котором утверждается форма паспорта с биометрическими данными.

Также Кабинет министров утвердил законодательные инициативы, необходимые для перехода ко второй стадии подготовки безвизового режима с Европейским Союзом.

Украинские власти ожидают введения безвизового режима уже с начала следующего года.