Фонд «Изоляция» заявляет, что не может спасти из художественного центра, захваченного боевиками «ДНР», культурные ценности

Киев. 13 июня. УНИАН. Представители донецкого международного благотворительного фонда "Изоляция" заявляют, что 9 июня их помещения на территории бывшего завода изоляционных материалов и сам завод захватили боевики так называемой "Донецкой народной республики", и пока нет возможности спасти культурные ценности.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила директор по связям с общественностью фонда Анна Медведева, в связи с событиями в Донецке некоторое время назад фонд приостановил деятельность центра современного искусства "Изоляция" и эвакуировал своих сотрудников.

Она отметила, что фонд основан четыре года назад, и за это время был организован ряд культурных, выставочных, социальных и образовательных проектов.

«На тот момент на территории завода находилось имущество, материальные ценности, арт-объекты, постоянные инсталляции, личные документы, дорогое оборудование, то есть все имущество фонда», - сказала она.

По словам Медведевой, так называемый «министр социальной политики» самопровозглашенной «ДНР» Роман Лягин сделал заявление о том, что имуществу фонда не будет нанесен ущерб, и его можно будет вывезти. Однако, несмотря на это, на следующий же день, отметила она, сотрудники завода зафиксировали факты мародерства.

В ответ на это фонд инициировал обращение к так называемому «премьер-министру» ДНР, которое было опубликовано в СМИ. Однако на это письмо не было ответа, а на следующий день была заблокирована возможность для вывоза имущества фонда. «На тот момент мы успели вывезти только 1/3 нашей коллекции», - отметила Медведева.

«Со вчерашнего дня на территории завода находятся боевики батальона «Восток» под руководством некоего «Монгола», - сказала она и добавила, что сотрудники завода в тот же день были удалены с его территории.

Кроме того, сообщила Медведева, сразу после захвата фонда они направили обращение в Генпрокуратуру, СБУ и МВД. «Бездеятельность местных, региональных донецких правоохранительных органов была столь очевидной, что нам пришлось обращать дальше и выше», - сказала она.

Пока же, по их информации, с территории завода вывозят металлолом. «Помещения все, все ресурсы завода должны быть задействованы под нужды ДНР. Сейчас было сделано заявление о том, что будет размещаться воинская часть на территории завода, бомбоубежище будут использоваться по назначению», - отметила Медведева и добавила, что этот завод находится на территории огромной промышленной зоны.

В свою очередь куратор фонда Елена Червоник отметила, что они специализировались на молодых украинских художниках, а также собирали работы зарубежных художников. Так, на территории завода сейчас остаются, в частности, установки и арт-объекты, созданные преимущественно известными западными художниками. «Это огромная потеря культурного наследия», - подчеркнула она.

Одновременно основатель фонда Любовь Михайлова отметила, что на территории фонда, среди прочего, были также библиотека и оборудование для кинопоказов. Кроме того, она сообщила, что принято решение о создании в ближайшее время в Киеве открытой платформы для объединения людей, приехавших с востока Украины.