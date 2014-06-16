Киевляне выдвинули конкретные требования мэру и Киевсовету

Известные представители киевской общественности, журналисты и медиа-эксперты обратились к мэру Киева Виталия Кличко и депутатам Киевсовета с требованием скорейшего создания общественного телевидения в Киеве (Суспільне телебачення Киева -СТК) на базе муниципальной телекомпании «Киев».

Напомним, недавно в столице состоялся открытый форум «Киеву - общественное телевидение», на котором его участники приняли соответствующие обращения http://www.ctkiev.org.

Координатор инициативной группы по созданию СТК, депутат Киевсовета Рена Назарова, намерена лично передать обращение Виталию Кличко уже в ближайшее время, про что она обещает проинформировать киевскую общественность.

Эксперты, принявшие участие в форуме, в частности, генеральный директор НТКУ Зураб Аласания, выразили надежду, что проект может быть реализован уже в ближайшее время, учитывая публичную поддержку проекта СТК мэром Киева.