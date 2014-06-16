Веб-сайты органов власти Винницы и Ровно стали лидерами всеукраинского рейтинга эффективности внедрения электронного управления

Киев. 16 июня. УНИАН. Веб-порталы органов власти Винницы и Ровно признаны лучшими в рейтинге эффективности внедрения системы электронного управления в городах Украины, подготовленного общественной организацией «Подольское агентство регионального развития», Ассоциацией городов Украины при содействии организации Transparency International Украина и представленного во время пресс-конференции в УНИАН.

Сайты Винницы и Ривного набрали по 148 баллов из 165, сообщил исполнительный директор «Подольского агентства регионального развития» Олег Левченко.

По его словам, в рамках подготовки рейтинга анализировались официальные веб-сайты 100 украинских городов. При этом для оценки принимались во внимание уровень информационной наполненности сайтов, наличие инструментов обратной связи и онлайн-услуг, доступность и удобство для пользователя. Также организации оценивали степень использования в работе горсоветов элементов электронного правительства и электронных административных услуг.

При оценке доступности информации на веб-ресурсах первое место также занял сайт Ривненского горсовета, а при оценке показателя «Обратная связь с общественностью» - портал Бердянского горсовета.

В свою очередь Левченко отметил, что на сегодняшний день органы власти недостаточно активно используют инструменты обратной связи с населением.

«Это не очень эффективно работает во многих городах. Нет созданной системы реагирования на запросы граждан», - сказал он.

Такого же мнения придерживается и руководитель проекта ЕС и ПРООН

«Распространение лучших практик негосударственного мониторинга предоставления административных услуг» Елена Урсу.

«Эффективность обратной связи во многих городах является недостаточно развитой», - подчеркнула она.

Она также добавила, что в Украине необходимо повысить удобство и доступность предоставления административных услуг для населения, чтобы «граждане имели возможность сообщить, какие аспекты в процессе общения с органами власти их не устраивают».

Присутствующий на пресс-конференции заместитель Винницкого городского головы Владимир Слишинский отметил, что открытость данных на веб-сайтах способствует искоренению коррупции в государственных органах.

«Если процесс открытый, прозрачный и подчиняется определенному алгоритму, который не дает возможности чиновнику принимать решения по своему усмотрению, тогда и процесс делается быстрее, и коррупция существенно уменьшается», - сказал он.

Слишинский также добавил, что благодаря внедрению разнообразных систем электронного управления в работу Винницкой городской администрации местным властям удалось сократить численность аппарата управления на 10-15% без потери дееспособности горсовета.

Как сообщал УНИАН, 5 июня правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации, образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного управления – Государственную службу по вопросам электронного управления – деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.