Рынок почтовой логистики в Украине за 4 года вырос в полтора раза – до 2,8 млрд грн

Киев. 17 июня. УНИАН. Рынок почтовой логистики (услуг по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов) в Украине за период с 2010 по 2013 год вырос более чем в полтора раза – до 2,8 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) Валентин Калашник, презентуя результаты исследования, проведенного ассоциацией совместно с холдингом Factum Group.

По данным аналитиков, доля украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» во внутренних отправлениях за 4 года сократилась на 7,2 п.п. – до 42,3%. При этом доля «Новой почты» на рынке почтовой логистики выросла на 10,8 п.п. – до 19,5%. Доли остальных пяти крупнейших операторов рынка («Мист Экспресс», «Ночной экспресс», «Автолюкс», «Укркурьер» и «Интайм») практически не изменились.

«Абсолютные объемы «Укрпочты» не упали, они выросли. Просто рынок рос быстрее, из-за этого доля «Укрпочты» снизилась», - отметил присутствующий на пресс-конференции директор исследовательского холдинга Factum Group Иван Дубинский.

Аналитики также отметили, что за последних четыре года рынок письменных отправлений в натуральном выражении вырос на 32% - до 487 млн штук, а рынок посылочных отправлений увеличился на 89% - до 87 млн штук.

По словам аналитика УАДМ Марии Авраменко, эксперты рынка почтовой логистики расходятся в прогнозах относительно его развития до конца 2014 года.

«Есть разные мнения экспертов. Некоторые говорят, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине падение рынка составит 10%. Другие эксперты считают, что рынок останется на том же уровне – какой-то процент отпадет за счет сложившейся ситуации, но, в любом случае, можно восполнить эти потери на отправках в центральной части Украины», - сказала Авраменко.

Присутствующий на пресс-конференции начальник отдела продаж и обслуживания клиентов дистанционной торговли компании «Мист Экспресс» Дмитрий Беляков отметил, что потери компании от аннексии Россией Крыма составляют около 5-8% всех отправлений.

«В среднем Крым – это порядка 5-8% всех отправлений… Но многие компании продолжают доставлять посылки в Крым и сейчас ищут все возможные легальные способы работы на полуострове», – сказал он.

В свою очередь, Калашник подчеркнул, что факторы, которые влияют на результаты работы рынка в будущем, находятся в сегменте государственной политики.

«Есть достаточно высокий потенциал роста, так как количество отправлений в Украине в разы меньше, чем на развитых рынках, но используем или не используем мы этот потенциал, будет зависеть от того, создадим ли мы организационную инфраструктуру в стране. Если наше правительство и власти смогут навести порядок, то в течение трех лет рынок может удвоиться», - сказал он.

Справка УНИАН. Украинская ассоциация директ-маркетинга – некоммерческая отраслевая организация, работающая с целью саморегулирования и развития рынков мобильного и директ-маркетинга, дистанционной торговли, почтовой логистики, колл-центров, а также компаний, деятельность которых связана с созданием и использованием баз персональных данных.