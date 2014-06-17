Руслана считает, что в Украине назревает гуманитарная катастрофа в связи с вынужденным переездом людей из зон военных действий

Киев. 17 июня. УНИАН. Народная артистка Украины Руслана Лыжичко считает, что в Украине назревает гуманитарная катастрофа в связи с вынужденным переездом людей из зон военных действий.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, проблема эвакуации и переселения людей, которые вынуждены покинуть свой дом из-за военных действий, намного больше, глубже и масштабнее, чем мы себе представляем. "Я вам честно скажу, даже если все волонтеры Украины соберутся в кучу, даже если все фонды затянут пояса, и проведут даже нереальную деятельность - мы не справимся с масштабами даже того, что на сегодняшний день вижу я из-за этой эвакуацию", - отметила Руслана. Она также уверена, что самостоятельно не справится и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Она заметила, что у нее есть цифра от международных организаций, что сегодня более 35 тысяч людей покинули свои дома из-за событий в Донецкой, Луганской областях и Крыму. "Вы представляете себе сколько людей нужно обустроить", - спросила Руслана. Вместе с тем, она прибавила, что настоящих масштабов никто не знает из-за того, что военная операция продолжается.

Общественный деятель отметила, что государство не может закрывать глаза на существующие проблемы и не признавать, что действительно Украина может столкнуться с социальным взрывом и гуманитарной катастрофой.

Она призвала правительство обратиться к международному сообществу относительно гуманитарной помощи Украине. "Правительству не нужно бояться давать запросы и письма и делать четкие обращения о предоставлении гуманитарной помощи, и не нужно это задерживать. Есть информация, что такого обращения еще не сделали. Мы очень просим и обращаемся к правительству: сделайте обращение к международным организациям, не стесняйтесь просить международной помощи. Намного больше стыда будет, если мы не поможем этим людям", - отметила она.

Руслана выступила также с инициативой создания на государственном уровне Специальной комиссии или комитета, посвященного проблеме вынужденного переселения людей. "Масштаб переселения настолько большой, и масштаб необходимой социальной защиты и обустройства таких людей настолько большой, что одна структура ГСЧС с этим не справится, координация между государственными органами вы сами знаете какая", - отметила она.

Также она высказалась за необходимость создания централизованной системы учета перемещенных лиц.

Руслана обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с предложением называть антитеррористическую операцию так, чтобы она была ради освобождения людей, ради спасения людей. "Это будет правильная позиция и перед собой и перед всем миром", - считает общественный активист.

Также Руслана призвала всех успокоиться и не впадать в истерику: "Если мы будем критиковать и истерить в условиях войны, которая сегодня идет, для нас это минус и деструктив, мы не сможем так работать".

Советник председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Байтала напомнил, что правительство приняло решение о создании на базе ГСЧС международного координационного центра, в который вошли представители всех министерств. Начинают работать, по его словам, и региональные отделения. Эти штабы имеют полномочия привлекать работников других ведомств. Именно такие региональные штабы в Донецке, Киеве и Одессе координируют сейчас перемещение людей с особыми потребностями и оказывают нужную помощь. Сейчас региональные штабы уточняют перечень объектов государственной и коммунальной собственности, где возможно временное размещение украинцев.

"Области сколько нужно столько и примут", - сказал он, прибавив, что пока сказать приблизительную цифру людей, которые добровольно выезжают из своих домов и просят помощи, назвать невозможно. Он напомнил телефон правительственной "горячей линии" 0 800 507 309.

По словам Байталы, сегодня особое внимание уделяется людям с особыми потребностями. Госслужба совместно с волонтерами отработали одну из возможных схем вывоза из зоны АТО людей с ограниченными возможностями. В целом из Донецка, Краматорска в Киев прибыли 163 человека, в том числе 30 людей на колясках.

Директор фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолий Заболотный отметил, что сегодня в зоне АТО работает восемь общественных организаций, которые занимаются вывозом людей. Он заметил, что общественные организации пытаются решить судьбу каждого человека отдельно. По его словам, очень трудно информировать население в зоне боевых действий, поскольку нет света, радио, телевидения, по большей части не работает телефонная связь. Поэтому часто пользуются так называемым "сарафанным радио", информируют через родственников,живущих в других регионах. Заболотный дал телефоны фонда Ахметова, по которым могут обращаться люди для вывоза их из горячих точек: 0999241981, 0951997481. Он рассказал, что фонд сотрудничает с государством, и поэтому "за украинским блокпостом" судьбой человека будет заботиться кроме них уже и государство.