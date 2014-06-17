В Украине нужно изменить подходы к формированию избирательных комиссий - эксперт

Киев. 17 июня. УНИАН. В Украине нужно изменить подходы к формированию избирательных комиссий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» Назар Бойко.

По его словам, результаты мониторинга функционирования избирательных комиссий в день голосования 25 мая 2014 года, проведенного его группой, показал, что сегодня нужно менять подходы к принципам формирования, финансирования избирательных комиссий и уровня образования их членов.

Бойко отметил, что во время выборов в Украине используется политический принцип формирования комиссий, когда субъекты избирательного процесса делегируют своих представителей в ОИК и УИК. В то же время, закон Украины «О выборах Президента Украины» предусматривает возможность отзыва с последующей заменой членов участковых избирательных комиссий субъектами избирательного процесса. Опыт украинских выборов свидетельствует, что кандидаты активно используют этот механизм для того, чтобы изменить баланс представительства в руководящем составе участковых избирательных комиссий в свою пользу. Для применения этой технологии основные политические игроки используют «технических кандидатов» для получения дополнительных квот на представительство в руководящих составах участковых избиркомов. После формирования УИК, лица, делегированные «техническими кандидатами», заменяются лицами, лояльными к основному кандидату. Однако, с другой стороны, этот механизм позволяет определить - по интенсивности связей - «технических кандидатов», которые «подыгрывают» основным кандидатам.

Самым интенсивным является взаимодействие между кандидатами в президенты Юлией Тимошенко и Зоряном Шкиряком - 1126 взаимных переходов (585 от Тимошенко к Шкиряку и 541 - в обратном направлении). На таком же уровне - 1118 взаимных переходов - зафиксировано между кандидатами Тимошенко и Николаем Маломужем

Кандидат в президенты Петр Порошенко активно взаимодействовал с кандидатами Василием Куйбидой (387 взаимных переходов) и Александром Клименко (372 взаимных перехода).

Еще одним проблемным моментом последних президентских выборов была возможность доформировывать состав избирательной комиссии по представлению председателя комиссии, если ее состав был меньше необходимого количества. По мнению эксперта, это могло влиять на соотношение представителей того или иного кандидата в УИК.

Бойко рассказал, что от 26 до 30 процентов комиссий формировались по представлению председателей ОИК.

Всего председатели Окружных избирательных комиссий в 191 территориальном избирательном округе (информация по 22 избирательным округам на момент создания УИК была или отсутствующей, или неполной) внесли 38 042 представления на членов УИК. При этом председатели комиссий делегировали 50 тысяч членов.

В разрезе областей меньше представлений от председателей ОИК в Одесской, Волынской, Николаевской областях. Больше всего - в Хмельницкой, Херсонской, Житомирской. Исключением является город Киев. Во всех избирательных округах, расположенных в его пределах, в среднем от председателей ОИК были внесены 0,6% представлений на членов УИК. Одним из возможных объяснений этому является одновременное проведение в столице с досрочными президентскими также и местных выборов.