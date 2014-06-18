Пайщики «Укоопсоюза» призывают очистить правление организации от коррупционеров

Киев. 18 июня. УНИАН. Пайщики «Укоопсоюза» призывают действующий совет организации провести собрание и очистить правление от коррупционеров для возобновления потребительской кооперации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава инициативной группы «За возрождение потребительской кооперации Украины», пайщик «Укоопсоюза» Анатолий Рогоза.

«Необходимо собрать действующий совет «Укоопсоюза», очистить правление от преступников и мошенников и немедленно провести внеочередной съезд пайщиков и возобновить потребительскую кооперацию», - сказал он.

Рогоза отметил, что в последние годы власть в государстве находилась в руках криминалитета, а управление «Укоопсоюзом» осуществляли назначенцы криминального президента.

«Начался дерибан кооперативной собственности. Нормой деятельности этих управленцев стала узаконенная ими коррупция, фальсификация, мошенничество, присвоение корпоративных средств и имущества», - подчеркнул он.

Рогоза также сообщил, что 18 февраля было продано 80% акций внутрисистемного банка «Укоопсоюз» с целью рекапитализации, а около 100 млн грн на счет банка так и не поступили.

«Все это происходит и сейчас. Как будто и не было Майдана, не было революции достоинства. Преступники до сих пор сидят в кабинетах «Укоопсоюза», - сказал он.

Рогоза отметил, что пайщики обратились к народным депутатам Украины с просьбой обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести расследование и дать правовую оценку деятельности руководства союза.

Присутствующий на пресс-конференции участник инициативной группы Петр Третьяк отметил, что когда потребительская кооперация обновит состав руководства, одним из шагов нового правления должна стать продажа на аукционах части неработающих ликвидных объектов, а эти средства следует потратить на вооружение украинской армии.

Третьяк подчеркнул, что у кооперации в каждой области существует по несколько консервных заводов, часть из которых работает, а часть может возобновить работу.

«Кооперация сможет делать пайки, натуральные, украинские. Для наших ребят, для армии», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укоопсоюз» - всеукраинская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на представительство и защиту интересов потребительских обществ, союзов и их членов в соответствующих государственных и международных организациях. Также «Укоопсоюз» отвечает за координацию действий членов кооперации и за развитие и продвижение кооперативных идей. Союз создан 7 июня 1920 года, в нынешнем виде существует с 17 июня 1992 года.