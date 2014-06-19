Transparency International Украина опровергла информацию о признаках коррупционных действий первого замминистра экономразвития

Киев. 19 июня. УНИАН. Общественная организация Transparency International Украина опровергла собственную информацию о признаках коррупционных действий первого заместителя министра экономического развития и торговли Анатолия Максюты.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил координатор национальной мониторинговой кампании «Декларации без декораций» Transparency International Украина Анатолий Стоян.

«Transparency International Украина опровергает информацию относительно превышения Анатолием Максютой задекларированных доходов и приносит публичные извинения. Мы признаем собственную ошибку», - сказал Стоян.

По его словам, ошибка произошла при расчетах данных стоимости недвижимого и движимого имущества, и поэтому имущество Максюты превысило официальные доходы чиновника в 8 раз.

«Анатолий Максюта не превысил задекларированные доходы. Transparency International Украина не нашла признаков коррупционных действий этого чиновника», - сообщил Стоян.

Как сообщалось ранее, 10 июня, Transparency International Украина, презентуя результаты национальной мониторинговой кампании «Декларация без декораций», назвала в числе госслужащих, стиль жизни которых не соответствует задекларированным доходам, первого замминистра экономразвития Анатолия Максюту.

Справка УНИАН. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта был назначен на свою должность в апреле 2012 года и сохранил ее после прихода к власти нового правительства во главе с Арсением Яценюком, в котором пост министра экономразвития занял Павел Шеремета.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Transparency International была основана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют филиалы более чем в 100 странах мира.

Одним из направлений деятельности организации является ежегодное составление индекса восприятия коррупции, отражающего оценку уровня коррупции предпринимателями и аналитиками по десятибалльной шкале.