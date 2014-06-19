15 семей героев Небесной сотни получат по 60 тыс. грн от "Фонда добрые дела"
Киев. 19 июня. УНИАН. 15 семей героев Небесной сотни получат по около 60 тыс. грн от благотворительного фонда "Фонд добрые дела".
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил учредитель благотворительного фонда «Фонд добрые дела» Сергей Мамедов.
Он сказал, что фонд собрал около 1 млн грн, которые будут распределены между 15 семьями погибших граждан во время февральского противостояния в Киеве. Он выразил сожаление, что из этих средств придется еще оплатить налог, и семьи, соответственно, получат немного меньше. В то же время Мамедов отметил, что сбор средств будет продолжен.
"Для нас очень важна не только помощь, для нас важна память о них", - сказал благотворитель.
Мамедов сообщил, что фонд инициирует проведение 14 октября выставки картин. Он предложил художникам представить свои картины о событиях на Майдане. Также за средства фонда планируется выпустить альбом о людях, которые пострадали на Майдане.
Так, во время пресс-конференции дочь погибшего во время событий на Майдане Анатолия Нечипоренко Анна Милевская поблагодарила активистов и благотворителей и подарила фонду две своих картины.
"Я хочу призвать всех людей не быть равнодушными и активно принимать участие в наших акциях", - сказал Мамедов. В частности, все неравнодушные могут зайти на сайт фонда по адресу: http://bankdobryhsprav.com.ua и осуществить финансовую или не финансовую помощь.