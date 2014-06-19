Заместитель председателя КГГА призывает правительство принять решение о предоставлении погибшим на Майдане звания Героев Украины

Киев. 19 июня. УНИАН. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Богдан Дубас призывает правительство принять решение о предоставлении погибшим на Майдане звания Героев Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

"Вопрос номер один, на уровне правительства принять решение, что погибшие являются Героями Украины", - отметил он.

Он подчеркнул, что государство обязано помнить о людях, которые положили свою жизнь для того, чтобы страна могла развиваться, осуществлять изменения.

В то же время он отметил, что Майдан не может быть кладбищем, " Майдан должен быть будущим", поскольку именно за будущее положили жизнь герои.

По его словам, сейчас принято решение установить памятники Небесной Сотне в местах, где произошли самые ужасные события на Грушевского и Институтской. На сегодняшний день уже объявлен международный конкурс и ко Дню Независимости будет приниматься решение о лучшем проекте. При этом 20 лучших проектов будут вынесены на общее обсуждение общественности.