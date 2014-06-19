Украинские картографы выпустили серию карт «Единая страна» для противодействия информационной агрессии России

Киев. 19 июня. УНИАН. Украинское Государственное научно-производственное предприятие «Картография» выпустило серию тематических справочных карт «Единая страна» с целью обеспечения граждан достоверной информацией об истории и географии Украины, а также противодействия информационной агрессии России.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор предприятия Ростислав Сосса.

«Мы решили реализовать просветительскую картографическую миссию и изготовили серию карт «Единая страна», - сказал он.

По его словам, серия карт разработана при сотрудничестве с институтами истории и географии Национальной академии наук Украины.

По словам Соссы, несмотря на то, что карты пропагандируют идею украиноцентричности, в них отображаются реальные и объективные факты истории и географии нашей страны.

«Наилучшее воспроизведение событий и явлений в Украине несет образно-знаковая модель, которой является карта», - добавила главный редактор ГНПП «Картография» Ирина Руденко.

Она также сообщила, что картографическая серия «Единая страна» состоит из 4 карт: «Украина. Материк и полуостров», «Украина. Народ и территория», «Украина. Национальный состав населения» и «Украина и мир. Привлекательность территорий».

Присутствующий на пресс-конференции президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин отметил, что подобное «оружие» в информационной войне против России на сегодняшний день необходимо не меньше, чем автоматы и бронежилеты.

«Сейчас война идет не только за территорию, но и за сознание людей», - сказал он.

Афонин также добавил, что в последние несколько месяцев в Интернете появилось большое количество карт и другой информации, утверждающей, что Украина как отдельное государство никогда не существовала. В связи с этим, по его мнению, издание подобных карт является необходимым в нашей стране, поскольку в них отображается достоверная информация об истории и географических границах Украины.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

С момента оккупации на российском телевидении и в сети Интернет началась мощная пропаганда против Украины, которая содержит признаки призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и пропаганды войны.

Справка УНИАН. ГНПП «Картография» - ведущее картографическое предприятие Украины, которое ежегодно выпускает более 200 наименований картографической продукции. Предприятие создано в 1944 году. Основными видами деятельности «Картографии» являются разработка и издание тематических картографических произведений, создание цифровых и электронных карт, географических информационных систем и т.д.