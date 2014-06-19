Актеры заявляют о необоснованных увольнениях в Киевском академическом театре кукол

Киев. 19 июня. УНИАН. В Киевском академическом театре кукол ведущих актеров, в том числе талантливую молодежь, увольняют с работы по надуманным предлогам.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили президент УНИМА, заслуженный артист Украины Леонид Попов, президент юридической компании «Анкуша», адвокат Анна Зосименко, заслуженный артист Украины Сергей Чуркин, режиссер-постановщик Марина Назаренко, актриса театра кукол Любовь Михня-Титарова.

Они сообщили, что уже длительное время в Киевском академическом театре кукол происходят события, не совместимые с творческим процессом: ведущих актеров, в том числе талантливую молодежь увольняют с работы по надуманным предлогам (по результатам аттестации, сокращению штатов, истечению сроков действия договоров). Например, режиссеру-постановщику театра Марине Назаренко, которая получила престижную театральную награду «Пектораль», предложили либо уволиться из театра, либо занять должность гардеробщицы.

«За два года 15 человек были уволены... Наша активная деятельность кого-то не устроила, и молодые специалисты, получившие соответствующее образование, были уволены. Нашелся повод, чтобы уволить... Волна пошла из-за того, что кто имеет свое мнение в этом театре, того увольняют», - подчеркнула Назаренко.

Также, по их словам, постоянно сокращается репертуар театра, проходит только одна премьера в год, вместо 4-5 премьер, как это было раньше.

Они отмечают, что нецелевое использование помещения Киевского академического театра кукол давно стало обычным делом, а по назначению работает только один зрительный зал театра, мол, руководство театра регулярно сдает помещения для проведения различных банкетов, корпоративов, празднования дней рождения и проведения других вечеринок, несмотря на то, что Киевский академический театр кукол построен за средства бюджета Киева.

Актеры и творческие работники неоднократно обращались в соответствующие государственные органы с просьбой разобраться в ситуации и помочь ее нормализации, защитить театр от произвола и нарушения законодательства Украины, но ситуация не изменилась.

«Конкретные факты: сколько спектаклей, были ли незаконные увольнения, используется ли помещение по назначению - они не рассмотрели. Сейчас уже две жалобы направлены (власти)», - отметила Зосименко.