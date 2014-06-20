Украина за счет биоэнергетики в течение 5 лет может заместить до 10 млрд кубометров газа – нардеп

Киев. 20 июня. УНИАН. Украина, которая на протяжении нескольких лет пытается уйти от энергетической зависимости от «Газпрома», может в течение пяти лет заместить до 10 млрд кубометров природного газа за счет интенсивного развития биоэнергетики.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины, глава межфракционного депутатского объединения «За энергетическую независимость Украины» Александр Домбровский.

«Наши эксперты просчитали, что за счет украинской биомассы мы можем на протяжении пяти лет заменить до 10 млрд кубометров газа. Это может быть 5, может быть 6, а может быть и 10 миллиардов. Все зависит от того, какую систему мотивации для страны создаст правительство. С одной стороны, биомасса – это отходы, с другой – энергетические растения, которые можно выращивать в Украине. Существует большой опыт в Европе и мире, как все эти вещи можно заменить», - сказал Домбровский.

По его словам, депутатское объединение «За энергетическую независимость Украины» совместно с экспертами разработало ряд предложений по сокращению потребления импортного природного газа, которые были внесены на рассмотрение в Кабинет министров.

«Мы точно понимаем стоящие перед Украиной проблемы, оказывающие непосредственное влияние на безопасность государства. Перекрытие Россией газового вентиля подтверждает то, что проблемы энергетической безопасности, энергетической независимости – это кардинальная и стратегическая задача, которую необходимо сегодня решать», - подчеркнул нардеп.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха отметил: «Работа в рамках данного межфракционного объединения нацелена на одну простую вещь, чтобы бизнесу и собственникам объектов стало выгодно замещать природный газ».

Кроме этого, исполнительный директор депутатского объединения «За энергетическую независимость» Сергей Савчук сообщил, что депутаты разработали ряд нормативных изменений, которые уже в следующем году позволят заинтересованным в развитии биоэнергетического направления компаниям получать определенные субвенции из бюджета.

Справка УНИАН. Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.