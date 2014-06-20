Осужденный бизнесмен Мартиросян просит ГПУ привлечь к ответственности судью Апелляционного суда Запорожской области

Киев. 20 июня. УНИАН. Осужденный бизнесмен Самвел Мартиросян обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой привлечь к уголовной ответственности судью Апелляционного суда Запорожской области, который, по словам Мартиросяна, «путем шантажа вымогал и получил» от его родственников взятку.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила адвокат бизнесмена Виктория Харчук.

Адвокат обнародовала обращение Мартиросяна, в котором он заявляет о коррумпированности судей и прокуроров. В обращении отмечается, что целый год Генпрокуратура не реагировала на его обращения по поводу судьи Апелляционного суда Запорожской области. «Как минимум, 20 раз я обращался: или молчали, или отправляли в Запорожскую областную прокуратуру, а там против царька (так Мартиросян назвал судью - УНИАН) никто не пойдет против», - процитировала обращение адвокат Мартиросяна.

Мартиросян отметил, что 16 июня этого года Генпрокуратура все же зарегистрировала его обращение в Едином государственном реестре досудебных расследований. Как сказала адвокат, перед этим ее подзащитный объявил голодовку, поскольку длительное время на его запросы не было соответствующей реакции.

«Голодовка, которую он объявил, была не для того, чтобы его отпустили, оправдали или рассмотрели дело. Он просил, чтобы его допросил именно следователь Генпрокуратуры или прокурор Запорожской области, потому что все остальные прокуроры, их заместители, они, как были, так и остались на своих местах, и никто не реагирует на взятку, не фиксирует данное преступление», - сказала она.

По словам Харчук, Мартиросян прекратил голодовку, поскольку требования были выполнены.

«Его требования - возбудить уголовное дело, зарегистрированы в ГПУ 16 июня. Тем самым мы сдвинули с места этот вопрос, потому что 4 года мы говорили о взятке, и никто не обращал внимания, все отписывались, что это дело судей, и мы не вмешиваемся в судебный процесс. После того, как мы отправили заявление о голодовке во все инстанции, зарегистрировали преступление, а именно - взятка судье в сумме 50 тыс. долларов - в Едином реестре досудебных расследований, Мартиросяна посетил в СИЗО прокурор Запорожской области. Это было единственное требование, чтобы не заместители рассматривали, которые скрывают эту информацию от прокурора, а чтобы эта информация вышла за пределы области. В данное время она вышла за пределы области, зарегистрирована в ГПУ, и того, чего хотел Мартиросян, он добился, но он хочет систему, когда судья держит в страхе всю область, сломать. В Запорожье один судья управляет всеми. Мы по делу полностью доказываем, что мы не виновны, но пока этот судья на месте, ни один судья не вынесет оправдательный приговор», - отметила Харчук.

Как заявила адвокат, ее подзащитный уже более 4 лет находится в СИЗО.

«Я, как адвокат, пришла к вам с просьбой спасти страну и затронуть вопрос о коррумпированности судей и прокуроров. Пока не решится вопрос коррумпированности судей и прокуроров в стране ничего не изменится. На примере судьбы одного человека, который 20 лет боролся против режима Януковича и Пшонки, мы показываем, что творится в стране, и как ее нужно спасти», - добавила Харчук.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2013 года адвокаты осужденного бизнесмена из Бердянска Мартиросяна - Харчук и Федор Чесняк заявили о нарушении прав их подзащитного.

Харчук утверждала, что дело сфабриковано и заказано. "Началось с того, что Мартиросяну в 2010 году предложили выехать с территории Украины, иначе он сядет", - сказала она и добавила, что сразу после отказа против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. "Были подброшены наркотики в дом... Был проведен обыск... В холодильник был подброшен героин. Также была подложена граната в детские игрушки ", - рассказала Харчук.

Адвокат обратила внимание, что Мартиросяну был объявлен приговор в районном суде Запорожья - три года лишения свободы условно, но подзащитный не был освобожден в зале суда, как предусматривает законодательство при условном наказании, а направлен в СИЗО. Во время обращения адвокатов в апелляционном суде Харчук сообщили, что здесь апелляция не может рассматриваться, поскольку приговор не подписан судьей райсуда. В райсуде адвокат узнала, что дело возвращено на повторное рассмотрение. После повторного рассмотрения Мартиросяну был вынесен приговор - 5 лет лишения свободы.