Представители общественности призвали депутатов не допустить нарушения прав жителей общежитий

Киев. 20 июня. УНИАН. Представители общественных организаций обратились к депутатам Верховной Рады с просьбой не допустить принятия законопроекта, нарушающего права жителей общежитий.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель комитета защиты жителей общежитий Украины общественной организации «Народна Рада» Николай Палаш, речь идет о проекте закона №4879 от 15 мая 2014 года.

«Мы выступаем против этого законопроекта, потому что его статьи сводят к нулю возможность проживания жильцов общежитий в своих домах. Вторая статья этого законопроекта приведет к тому, что жильцы будут вынуждены снова идти в суды и проплачивать адвокатов и юристов для того, чтобы отстаивать свое право на проживание в данных помещениях», - сказал Палаш.

По его словам, в случае принятия законопроекта, право жильцов общежитий на жилье будет регламентироваться уже не жилищным, а гражданским кодексом, что также повлечет за собой ряд негативных моментов.

«Если принять вторую статью, то она уже направляет такие действия в гражданский кодекс. В итоге это тянет за собой ряд негативных аспектов, а именно заключение договоров аренды. И мы знаем, что на сегодняшний день договор аренды имеет определенный срок – 1 год, после этого люди должны будут покинуть занимаемые помещения. Фактически нардепы придумали так: или идите в суды по гражданскому законодательству доказывайте свое право, или будете на улице. Но мы не позволим, чтобы депутаты дали добро собственникам общежитий выселять жильцов», - добавил Палаш.

Согласился с ним и присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя Всеукраинского профсоюза «Защита прав» Владимир Федерлян.

«В статье 14 данного законопроекта написано, что общежития, которые находятся в частной собственности, могут не передаваться в коммунальную собственность. То есть фактически статья 14 оставляет жильцов общежитий навечно рабами и товаром собственников общежитий», - отметил Федерлян.

По его словам в ходе парламентских слушаний по данному законопроекту, в котором принимали участие и более сотни жильцов общежитий, 90% выступающих негативно оценили данный документ, как таковой, который не решает проблем жителей, а наоборот – усугубляет их. При этом Федерлян отметил, что глава рабочей группы «Общежития» - депутат Геннадий Зубко, заверил общественность, что данный проект закона будет отозван из парламента по инициативе общественных организаций. Однако этого не произошло и по сегодняшний день. Более того, авторы данного законопроекта обратились к главе Верховной Рады Александру Турчинову с просьбой вынести проект на рассмотрение парламента.

В свою очередь Палаш сообщил, что в противовес данному законопроекту общественные организации намерены разработать свой вариант изменений в законодательство, которые будут направлены на реальную защиту прав жильцов общежитий.

«Мы, гражданские организации при участии жильцов общежитий Украины, на протяжении 2 недель разработаем новый законопроект, в котором действительно будут учтены те проблемные вопросы, которые на сегодняшний день есть у жителей общежитий», - сказал Палаш.

Он также не исключил, что некоторые нардепы, лоббирующие интересы собственников общежитий, будут препятствовать вынесению альтернативного законопроекта общественников на рассмотрение парламента.

Помимо этого, Палаш сообщил, что помимо обращения к нардепам с призывом не принимать проект закона 4879, общественники подготовили обращение в генпрокуратуру с требованием провести проверку выполнения программы передачи общежитий в собственность территориальным общинам.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Верховная Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий, которые строились за государственные средства, до 1 января 2015 года.

В июле 2012 года парламент принял программу передачи общежитий в собственность территориальных общин. В частности, программа предусматривает передачу в собственность территориальных общин в 2012-2015 годах более 1 тысячи общежитий общей площадью почти 2,5 млн кв. м. В частности, в 2012 году предлагалось передать 214 общежитий, в 2013 году - 263 общежития, в 2014 году - 294 общежития и в 2015 году - 287 общежитий. Для этих целей предлагалось выделить 1,224 млрд грн, из которых 612,2 млн грн – из госбюджета. Однако, начиная с 2013 года, из госбюджета не выделялись средства для финансирования данной программы.

Вместе с тем, в начале июня текущего года группа депутатов подала в парламент законопроект, предлагающий продлить действие моратория на отчуждение общежитий, которые строились за государственные средства, до 2019 года.