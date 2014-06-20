Форум нацменьшинств просит руководство Украины возобновить работу центрального органа власти по вопросам межнациональных отношений
Киев. 20 июня. УНИАН. Всеукраинский форум национальных меньшинств просит новое руководство Украины обратить внимание на государственную этнонациональную политику и возобновить работу центрального органа исполнительной власти по вопросам междунациональных отношений, создать его представительства во всех регионах Украины, а также образовать при Кабинете министров Межведомственную комиссию по вопросам противодействия ксенофобии, межэтнической и расовой нетерпимости.
Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель председателя Правления МОО «Интернациональный Союз» Александр Харченко, решение о соответствующем обращении приняли вчера участники ІІ Форума нацменьшинств «Мы - единый народ».
Харченко проинформировал, что организаторами Форума выступили МОО "Интернациональный Союз" совместно с Союзом юристов Украины, Общественным советом при МИД Украины, Всеукраинским союзом общественных организаций "За гражданское общество" и ОО "Новая генерация украинских научных работников". На мероприятии присутствовали представители украинских центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, дипломаты и представители международных организаций в Украине, руководители общественных организаций, которые представляют нацменьшинства и коренные народы Украины, члены национальных диаспор и др.
«Необходимость такого Форума была вызвана последними событиями, которые происходят в нашем государстве. По моему мнению, то, что происходит в государстве, называется просто войной. И напомню, что формальной причиной, основанием для вторжения иностранного войска было то, что якобы права одной из крупнейших национальных меньшинств в Украине были нарушены, а также, по мнению одного из субъектов международного права, было нарушено право применять другой язык, кроме государственного. Конечно, мы, как экспертная и мониторинговая организация «Интернациональный Союз», обратили внимание на то, что не видим оснований считать, что есть существенные нарушения – комплексные и системные - действительно нарушения прав российской общины или прав употребления языка. Хотя, с другой стороны, нужно отметить, что некоторые отдельные проявления есть», - сказал Харченко.
Он подчеркнул, что в Украине, где проживают представители около 140 народов, наций, культур, не существует ни одного центрального органа исполнительной власти, который проводит центральную этнонациональную политику. Харченко напомнил, что в 2010 году «одним росчерком пера» предыдущего президента был отменен центральный орган исполнительной власти - Комитет по вопросам национальностей и религий.
«Это как раз тот орган, который отвечал за согласованную государственную политику, ее формирование в отношении представителей национальностей, проживающих в стране, и разных конфессий. По моему мнению, отмена такого государственного органа привела к тому, что государство практически отстранилось от такой тематики, как этнонациональная политика», - подчеркнул Харченко.
По результатам вчерашнего Форума он также сообщил, что его участники подписали и другие рекомендации руководству страны относительно безотлагательных мероприятий по реализации государственной этнонациональной политики Украины.
Так, среди других неотложных шагов в государственной политике в отношении меньшинств участники собрания называют, в частности, широкое привлечение представителей национальных меньшинств к принятию решений, которые касаются их интересов, принятие законов «О Концепции государственной этнонациональной политики Украины» и «О национальных меньшинствах в Украине» (в новой редакции).
Кроме того, Форум инициирует создание Центра развития культур национальных меньшинств (Дом национальностей), а также выступает за совершенствование государственной системы материально-финансовой поддержки мероприятий по культурному развитию национальных меньшинств.
Харченко отметил, что проект рекомендаций до представления его на Форуме прошел широкое общественное обсуждение среди представителей нацменьшинств Украины. Была создана рабочая группа, в которую входили те, кто желал в ней принимать участие от нацменьшинств. Проект рекомендаций разрабатывался совместно с Союзом юристов Украины.
Он также выразил надежду, что новое руководство Украины прислушивается к обращению Форума.
Председатель правления МОО «Интернациональный союз» Лариса Абрамович добавила, что и нацменьшинства, со своей стороны, готовы на сотрудничество с властью в реализации этнонациональной политики. Она убеждена, что только объединившись, все граждане Украины смогут защитить свое государство и избежать в будущем аналогичных кризисов.