«Майдан мониторинг» зафиксировал более 250 нарушений законодательства во время президентских выборов

Киев. 23 июня. УНИАН. В ходе избирательного процесса на нынешних президентских выборах зафиксировано более 250 нарушений избирательного законодательства, больше всего - попытки сорвать выборы на Донбассе.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил кандидат юридических наук, правовой советник Информационного центра «Майдан мониторинг» Александр Северин.

«Собрано и задокументировано около 250 нарушений избирательного законодательства, но это не точная цифра, потому что под конец некоторые разновидности нарушений мы просто не успевали фиксировать. Например, многочисленные данные о порче в разных городах агитационных материалов определенных кандидатов. Это имело массовый характер. Категории нарушений по всей стране у нас распределились так: 21% - попытки сорвать выборы; 17% - нарушение порядка агитации; 13,65% - физическое принуждение по отношению к избирателю или другим субъектам избирательного процесса; около 12% - препятствование проведению агитации и столько же процентов - нарушения в работе избиркомов; применение админресурса – 2,62% и подкуп избирателей - 1,5%», - сказал он, добавив в то же время, что выборы были законными, равными и прозрачными.

Северин также выразил надежду, что со стороны правоохранительных органов будут соответствующие действия в отношении нарушителей избирательного законодательства.

В свою очередь, координатор ИЦ «Майдан мониторинг» по Донецкой области Виталий Овчаренко отметил, что течение выборов в Донецкой области всегда отличалось от того, каким оно было на остальной территории Украины. «В этом году они превзошли сами себя в сравнении с последними годами. Следует отметить, что выборы проходили постоянно под угрозой террористической атаки со стороны пророссийских террористов, и это вносило фактор дестабилизации в избирательный процесс. У нас есть зафиксированные факты запугивания членов избирательных комиссий. Также следует отметить, что некоторые факты запугивания не были зафиксированы, потому что очень многие члены избирательных комиссий не сообщали о происходивших с ними эксцессах, поскольку находились под давлением. Такое происходило и в Донецкой, и в Луганской области. Также ротация членов ОИК и УИК не привнесла стабильности в выборы в Донецкой области», - сказал эксперт.

Северин также отметил, что был большой процент саботажа выборов по всему Донбассу среди правоохранительных органов. «Мы знаем целый ряд фактов, когда милиция фактически координировала свои действия по срыву избирательного процесса с представителями террористических пророссийских организаций», - отметил он.

В свою очередь, председатель правления ИЦ «Майдан мониторинг» Наталия Зубарь отметила, что в Харьковской области выборы были «самыми нудными».

«Люди, которые ожидали каких-то катаклизмов, были очень разочарованы. Были также очень разочарованы иностранные наблюдатели, потому что они ожидали нарушений», - добавила она, отметив, что многие избиратели в Харьковской области не пришли на избирательные участки, поскольку распространялись панические слухи, что на участках будут теракты.

Зубарь также заметила, что готовится издание книги, в которой будет рассказано о технологии срыва выборов на Донбассе.